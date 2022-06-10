يتمدد وقابل للشفاء الذاتي.. علماء يطورون جلدا بشريا حيا على إصبع آلي (فيديو)

ابتكر علماء جلدا بشريا للروبوتات، لكي تبدو أشبه بالبشر بقدر الإمكان، وهو أمر يرونه مهمًّا خاصة عند استخدامها في الرعاية الصحية.

ويأمل العلماء إضافة ميزات أخرى إلى هذا الجلد، لتحسين وظيفته مؤكدين أن ذلك إذا تحقق فسيمكن استخدامه في تغطية الأطراف الصناعية والزرع ومستحضرات التجميل واختبار الأدوية.

وأكد عالم ياباني من جامعة طوكيو أن الربوتات ستكون قادرة على الظهور بشكل أكثر واقعية في المستقبل، بفضل ابتكار يلف الآلة بـ”جلد بشري حي”.

وقال الأستاذ الذي قاد البحث إن علماء من اليابان طوروا إصبعًا آلية مغطاة بجلد حي، قادر على شفاء نفسه، مثل جلد الإنسان الحقيقي، وهو مقاوم للماء وقابل للتمدد.

ويرى الباحثون أن الجلد الحي هو الحل لمنح الروبوتات مظهرًا ولمسة حية. ولإنتاج مثل هذا الجلد، غمر الباحثون إصبعًا آلية في الكولاجين وخلايا الجلد الليفية البشرية، وهما المكونان الرئيسيان في تشكيل الأنسجة الضامة للجلد.

خلايا حيّة

ويعني وجود الخلايا الحية أنه يمكن إعطاء الروبوت وظائف فريدة للخلايا الحية. وتتمتع المواد الحيوية بقدرات كبيرة ومختلفة مثل الإصلاح الذاتي والانقسام والتكاثر والاستشعار الشديد الحساسية والتمثيل الغذائي.

وقال الباحث الياباني الذي قاد فريق العمل “حققنا إنجازات هذه المرة من خلال جعل المظهر الجسدي للروبوت أكثر شبهًا بالإنسان”.

ويأمل الباحث وفريقه في إضافة ميزات أخرى للجلد مثل الجهاز العصبي والأوعية الدموية لتحسين وظيفته بشكل أكبر. ويرى أنه إذا تحقق ذلك فإنه يمكن استخدامه مستقبلا لأغراض متعددة.

ورغم أن جلد السيليكون الحالي المصنوع للروبوتات يمكن أن يقلد المظهر البشري، فإنه لا يتضمن تفاصيل دقيقة تكون في جلد الإنسان مثل التجاعيد، كما أنه لا يمكن أن يؤدي بعض مهام جلد الإنسان.