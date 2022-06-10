“ارفع قضيتك لمحكمة الآخرة”.. فيديو سابق للداعية محمود شعبان يلقى رواجا واسعا بعد الحكم بسجنه (فيديو)

مع صدور حكم بالسجن المشدد 15 عاما على الأستاذ بجامعة الأزهر المعتقل في السجون المصرية محمود شعبان، أعاد مدونون نشر مقطع فيديو له تحدث فيه عن العدل والقضاء، ورأوا أن الشيخ ربما يكون قد تنبأ قبل سنوات بما يحدث له الآن.

وقال الداعية الشيخ محمود شعبان في الفيديو “اعلم أن الأمور تجري بمقادير الله ولن يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، وإن استطال الظلمة في الدنيا فانتظر أنت فضل الله وعدله في الآخرة. كيف يا مولانا؟ الدنيا كلها في أيديهم: القضاء والنيابة والشرطة وتلفيق التهم والتهم المعدة سلفا والعقوبة الجاهزة سلفا”.

وأضاف “إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك لمحكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة، والدعوى لا تنقضي، والقاضي أحكم الحاكمين”.

لماذا وصف الناشط الحقوقي هيثم غنيم الحكم على الأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان بأنه "مسيس بامتياز"؟ pic.twitter.com/PKX7WFu6Hw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2022

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على محمود شعبان بعد توجيه اتهامات له بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية وهي الجيش الحر في سوريا.

وبشأن هذا الحكم دونت سمية، ابنة الداعية محمود شعبان قائلة “بهذا (الحكم) سيُفصل من جامعته بعدما قضى 25 عاما فيها، مدرسا ثم أستاذا ثم أستاذا دكتورا، وصولا لآخر درجة بترقيات الجامعة، ووالله ما عهدته إلا يخشى الله في كل من تحت يده”.

من زمن فات | بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا.. مقطع من خطبة سابقة للأستاذ الأزهري محمود شعبان يتحدث فيها عن القضاء pic.twitter.com/v122oaBHpD — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 9, 2022

بدوره قال الناشط الحقوقي هيثم غنيم لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إن الحكم على محمود شعبان “مسيس بامتياز” وهو الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية، وكان قد ألقي القبض عليه عام 2014 عقب لقاء تلفزيوني ولم تكن الاتهامات الحالية موجهة إليه على الإطلاق.

وأضاف أنه بعد إطلاق سراحه اعتُقل مرة أخرى بعد إعداد قضية له في مايو/أيار 2019 ثم حكمت المحكمة بإخلاء سبيله، ليعاد تدويره في قضية أخرى في مايو 2021.

وأكد أن البت في أمر الداعية محمود شعبان يدار وفق ما وصفها بأنه “تعليمات عليا”، إذ أحيلت قضيته للدائرة الثانية إرهاب رغم أن القضية ليست فيها أي جرائم إرهابية محددة، ومع قاض اشتهر بإصدار الأحكام المغلظة على المعارضين للنظام المصري ومنها العديد من أحكام الإعدام.

وأشار إلى شكاوى الشيخ من تعرضه للمعاملة السيئة والتعذيب النفسي والجسدي داخل محبسه أمام المحكمة، إلا أن المحكمة تجاهلت النظر في تلك الشكاوى أو فتح تحقيق فيها، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.