الشرطة الهندية تقمع مظاهرات حاشدة في مدن عدة احتجاجا على الإساءة للرسول ﷺ (فيديو)

اندلعت مظاهرات حاشدة اليوم في عدد من المدن الهندية عقب صلاة الجمعة، احتجاجا على التصريحات المسيئة لأعضاء من حزب (بهاراتيا جاناتا ) الحاكم بحق النبي محمد ﷺ.

وخرجت حشود كبيرة من مسجد (الجامع) قرب العاصمة نيودلهي عقب أداء صلاة الجمعة. وأظهرت مقاطع فيديو احتشاد المئات أمام المسجد وخروجهم في مسيرة جابت شوارع المدينة.

Hindu police in city of #Ranchi in India fire indiscriminately on Muslims protesting peacefully after Jummah Prayers against insult of Prophet (pbuh) by Modi party#إلا_رسول_الله_يا_مودي #الهند #IndianMuslims #Arab #Stopinsulting_ProphetMuhammad

