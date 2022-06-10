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بايدن يثير السخرية مجددًا بعد تعثره على سلم الطائرة (فيديو)

جو بايدن لحظة ترنحه على سلم الطائرة الرئاسية (مواقع التواصل)
9/6/2022

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن سخرية واسعة عبر منصات التواصل، وذلك عقب تعثره مجددًا على سلم الطائرة التي تقله من واشنطن إلى لوس أنجليس لحضور قمة الأمريكيتين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع بايدن وهو يصعد سلم الطائرة بطريقته المعتادة، قبل أن يتعثر بعد خطوات قليلة من الصعود، ولكنه ظل متمسكًا بالحافة لتجنب السقوط.

 

ونقلت وسائل إعلام أمريكية الفيديو معلقة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما ترنح على درج طائرة الرئاسة وكاد أن يسقط.

وأضافت أن الرئيس تمكن من تحقيق التوازن وتجنب السقوط عندما تمسك بالحاجز الجانبي لسلم الطائرة.

وكان بايدن قد تعثر 3 مرات منذ شهر مارس/ آذار الماضي أثناء صعوده لسلالم الطائرات، وهو الأمر الذي أرجعه البيت الأبيض إلى سرعة الرياح القوية.

وزعم مغردون ساخرين أن بايدن كان يفكر في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تلك اللحظة، في إشارة إلى العلاقات المتوترة بين البلدين في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

فيما شكك آخرون في صحة الرئيس الأمريكي، ذلك بسبب تكرار التعثرات على سلالم الطائرات، بنفس الطريقة في كل مرة.

 

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق في تقرير صحي مفصّل، أن بايدن بـ”صحة جيدة” و”يتمتع بالقدرة” على أداء وظيفته رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.

وأشارطبيب البيت الأبيض أن بايدن يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي