بايدن يثير السخرية مجددًا بعد تعثره على سلم الطائرة (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن سخرية واسعة عبر منصات التواصل، وذلك عقب تعثره مجددًا على سلم الطائرة التي تقله من واشنطن إلى لوس أنجليس لحضور قمة الأمريكيتين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع بايدن وهو يصعد سلم الطائرة بطريقته المعتادة، قبل أن يتعثر بعد خطوات قليلة من الصعود، ولكنه ظل متمسكًا بالحافة لتجنب السقوط.

The Air Force One stairs are UNDEFEATED against Joe Biden Watch as he takes another trip down the stairs pic.twitter.com/N0yHYGKnzi — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 8, 2022

ونقلت وسائل إعلام أمريكية الفيديو معلقة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما ترنح على درج طائرة الرئاسة وكاد أن يسقط.

WATCH: President Joe Biden stumbles and falls up the stairs while boarding Air Force One pic.twitter.com/1m7tecpsxc — The Post Millennial (@TPostMillennial) March 19, 2021

وأضافت أن الرئيس تمكن من تحقيق التوازن وتجنب السقوط عندما تمسك بالحاجز الجانبي لسلم الطائرة.

وكان بايدن قد تعثر 3 مرات منذ شهر مارس/ آذار الماضي أثناء صعوده لسلالم الطائرات، وهو الأمر الذي أرجعه البيت الأبيض إلى سرعة الرياح القوية.

وزعم مغردون ساخرين أن بايدن كان يفكر في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تلك اللحظة، في إشارة إلى العلاقات المتوترة بين البلدين في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

Biden and the plane ladder: a new series pic.twitter.com/CFiAjnsdXs — Spriteer (@spriteer_774400) June 8, 2022

It’s ok to stumble. But why is it always Putin who we claim to have Parkinson’s/cancer/dementia, or to be already dead and replaced by a body double? We even never saw him stumble in public or shake hands with air. https://t.co/gd2LunO7ji — Shell S (子皮) (@shell_zipi) June 8, 2022

فيما شكك آخرون في صحة الرئيس الأمريكي، ذلك بسبب تكرار التعثرات على سلالم الطائرات، بنفس الطريقة في كل مرة.

Maybe the fraud should ask his people to add an escalator https://t.co/J5ONh2BUUS — Steve O_O (@fauxrealtx) June 8, 2022

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق في تقرير صحي مفصّل، أن بايدن بـ”صحة جيدة” و”يتمتع بالقدرة” على أداء وظيفته رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.

وأشارطبيب البيت الأبيض أن بايدن يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة.