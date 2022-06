بايدن يثير السخرية مجددًا بعد تعثره على سلم الطائرة (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن سخرية واسعة عبر منصات التواصل، وذلك عقب تعثره مجددًا على سلم الطائرة التي تقله من واشنطن إلى لوس أنجليس لحضور قمة الأمريكيتين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع بايدن وهو يصعد سلم الطائرة بطريقته المعتادة، قبل أن يتعثر بعد خطوات قليلة من الصعود، ولكنه ظل متمسكًا بالحافة لتجنب السقوط.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية الفيديو معلقة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما ترنح على درج طائرة الرئاسة وكاد أن يسقط.

وأضافت أن الرئيس تمكن من تحقيق التوازن وتجنب السقوط عندما تمسك بالحاجز الجانبي لسلم الطائرة.

وكان بايدن قد تعثر 3 مرات منذ شهر مارس/ آذار الماضي أثناء صعوده لسلالم الطائرات، وهو الأمر الذي أرجعه البيت الأبيض إلى سرعة الرياح القوية.

وزعم مغردون ساخرين أن بايدن كان يفكر في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تلك اللحظة، في إشارة إلى العلاقات المتوترة بين البلدين في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

It’s ok to stumble. But why is it always Putin who we claim to have Parkinson’s/cancer/dementia, or to be already dead and replaced by a body double? We even never saw him stumble in public or shake hands with air. https://t.co/gd2LunO7ji

— Shell S (子皮) (@shell_zipi) June 8, 2022