الداخلية المصرية تنفي إضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام وأسرته ترد

نفت وزارة الداخلية المصرية قيام الناشط السياسي البارز والمسجون حاليا علاء عبد الفتاح بالإضراب عن الطعام داخل سجنه، وأكدت أنها قدمت للنيابة العامة الأدلة التي تثبت ذلك.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أنها سلّمت للنيابة العامة، يوم الخميس، مقاطع مصورة “من داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الإدعاء بإضرابه عن الطعام”.

وأضافت “كذلك عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه”.

ويقضي عبد الفتاح حاليا عقوبة سجن مدتها خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهو اتهام شائع التوجيه ضد المعارضين في مصر على مدار الأعوام الأخيرة.

وكتب خالد علي، محامي الدفاع عن عبد الفتاح، على صفحته الرسمية على فيسبوك، الخميس، أن موكله “مضرب عن الطعام منذ أول يوم من شهر رمضان الماضي، وبالتالى اليوم هو الـ 69 لإضرابه”.

وطالب علي “بالتحقيق مع علاء وسماع أقواله فى حضور دفاعه وتمكينه وتمكيننا من مشاهدة الفيديوهات والرد عليها، وإحالة علاء للجنة طبية مستقلة للكشف عليه وإثبات مدى إضرابه عن الطعام من عدمه”.

كما كتبت منى سيف شقيقة عبد الفتاح على صفحتها على فيسبوك، الخميس “ننتظر أن تعرض المقاطع على أسرته والمحامين، ويا ريت (نتمنى) النيابة تستدعي علاء وتستمع لأقواله وتواجهه بالمقاطع في حضور المحامين”.

وأشار خالد علي في منشوره إلى أنه تم منعه من زيارة عبد الفتاح على الرغم من وجود تصريح من النيابة العامة، ووصف ذلك بأن “ليس له أي مبرر إلا الحيلولة بين علاء ودفاعه ومنعنا دون سند من القانون من الوقوف على حالته وأوضاعه داخل السجن”.

وفي نيسان/أبريل الماضي حصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية من داخل السجن، عن طريق والدته المولودة هناك. ومنذ ذلك الحين تضغط عائلته من أجل زيارة تقوم بها قنصلية المملكة المتحدة في سجنه.

والشهرالماضي، نقلت وزارة الداخلية عبد الفتاح إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون شمال غرب القاهرة بعد توصية من المجلس القومي لحقوق الانسان.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السلطات دائما ما تنفي ذلك.