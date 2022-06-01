“كانت تحلم بالعمل في الجزيرة”.. والدة الصحفية الفلسطينية غفران هارون تروي تفاصيل استشهاد ابنتها (فيديو)

قالت مريم محيسن والدة الصحفية الفلسطينية الشهيدة غفران هارون التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في مدينة الخليل إن الرواية التي روّجت لها إسرائيل بأن ابنتها حاولت طعن جندي كاذبة، مؤكدة أن ابنتها كانت في طريقها لمكان عملها، وتمت تصفيتها ميدانيًا بدم بارد.

وأضافت مريم محيسن في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن ابنتها لم تكن تحمل سلاحًا، وأن كل ما كان معها هو بطاقتها الشخصية والصحفية، وأن أحد جنود الاحتلال أطلق عليها الرصاص دون سبب.

وتابعت “غفران كانت تمر من أحد الحواجز قرب المخيم قبل أن يطلق أحد الجنود النار على مستوى الصدر”.

وأوضحت الوالدة أن جنود قوات الاحتلال اعتدوا على موكب تشييع ابنتها، وقاموا بتفريق المشاركين لأنهم أرادوا إهدار كرامة الفلسطينيين، لكن الشباب تصدوا لهم، وأضافت أن ما قامت به قوات الاحتلال يعيد للأذهان ما وقع أثناء تشييع جثمان الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتابعت “غفران ابنتي كانت صحفية متميزة وطموحة. حصلت على شهادة التخرج من جامعة الخليل بقسم الصحافة والإعلام، وكان هدفها أن تصبح مذيعة أخبار ناجحة”.

وقالت مريم محيسن إن ابنتها الشهيدة عملت مراسلة ميدانية من مدينة الخليل لحساب العديد من المؤسسات الإعلامية العربية، مضيفة أن همها كان هو “أن تنقل ما يقع من أحداث في مدينة الخليل للعالم، لكن قوات الاحتلال اغتالتها بدم بارد وهي في ريعان شبابها”.

وشددت مريم محيسن على أن الشهيدة غفران هارون كانت تحلم يومًا ما بأن تحظى بفرصة الانتماء لقناة الجزيرة، وكانت متابعة جيدة لنشرات الأخبار التي تقدم فيها.

يذكر أن استشهاد الصحفية غفران والاعتداء على موكب تشييعها أثارا ردود فعل فلسطينية منددة وواسعة، ونعت حركة حماس الشهيدة غفران، فيما حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني الاحتلال المسؤولية الكاملة عما وصفها بجريمة إعدامها ميدانيًا.