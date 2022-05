جندي روسي يراقب طائرة مسيّرة أوكرانية وهي تقترب لاستهدافه (فيديو)

أظهر مقطع مصور جنديًّا روسيًّا وهو ينظر مباشرة إلى طائرة مسيّرة أوكرانية قبيل لحظات من تنفيذها هجومًا يستهدف دبابته.

وأوضح المقطع -ومدّته 90 ثانية- الطائرة وهي تقترب من مجموعة جنود روس لتستهدفهم مع دبابة كانت مخبأة بين عدد من المباني.

وترصد اللقطات التي نشرها الجيش الأوكراني عبر تويتر، الاثنين، 6 جنود روس بالقرب من الدبابة حيث رفع أحدهم نظره إلى الطائرة.

وبعد ذلك أطلقت الطائرة المسيّرة صاروخًا باتجاه الجنود ليتحول الهدف خلال ثوان معدودة إلى حطام مشتعل.

#Ukraine: Ukrainian forces in the East, using drone-dropped munitions, managed to destroy a Russian BTR-82A APC concealed next to buildings. pic.twitter.com/hLH31UPgsG

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 29, 2022