جندي روسي يراقب طائرة مسيّرة أوكرانية وهي تقترب لاستهدافه (فيديو)

أظهر مقطع مصور جنديًّا روسيًّا وهو ينظر مباشرة إلى طائرة مسيّرة أوكرانية قبيل لحظات من تنفيذها هجومًا يستهدف دبابته.

وأوضح المقطع -ومدّته 90 ثانية- الطائرة وهي تقترب من مجموعة جنود روس لتستهدفهم مع دبابة كانت مخبأة بين عدد من المباني.

وترصد اللقطات التي نشرها الجيش الأوكراني عبر تويتر، الاثنين، 6 جنود روس بالقرب من الدبابة حيث رفع أحدهم نظره إلى الطائرة.

وبعد ذلك أطلقت الطائرة المسيّرة صاروخًا باتجاه الجنود ليتحول الهدف خلال ثوان معدودة إلى حطام مشتعل.

#Ukraine: Ukrainian forces in the East, using drone-dropped munitions, managed to destroy a Russian BTR-82A APC concealed next to buildings. pic.twitter.com/hLH31UPgsG — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 29, 2022

وجاء هذا الهجوم تزامنًا مع تأكيد أوكرانيا أن الخسائر الروسية قد تصل حاليًا إلى 30 ألف جندي قتيل و1330 دبابة.

وفي السياق، تتصاعد المواجهات في منطقة لوهانسك بينما تحاول القوات الروسية السيطرة على أكبر مدينة لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية في إقليم دونباس.

وتشدد القوات الروسية الحصار على الإقليم ولا سيما حول مدينة سيفيرودونيتسك.

وأعلن حاكم منطقة لوهانسك سيرغي غايداي، مساء السبت، أن روسيا تستخدم كل وسائلها للسيطرة على سيفيرودونيتسك ومنع أي تواصل بين المنطقة وأوكرانيا.

وأقر غايداي في تصريحات صحفية بأن الأسبوع المقبل “سيكون صعبًا جدًّا لكنه اعتبر أن القوات الروسية لن تتمكن من تحقيق كل ما تخطط له في مستقبل قريب”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، السبت الماضي، السيطرة على بلدة ليمان (غرب) التي تشكّل معبرًا نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الكبريين في دونباس، بعدما أعلن الانفصاليون الموالون لموسكو الجمعة السيطرة التامة على ليمان بدعم من القوات الروسية.

وبعد فشل هجومها على كييف وخاركيف في بداية الحرب، ركزت القوات الروسية هجومها على شرقي أوكرانيا بهدف معلن هو السيطرة على حوض دونباس الغني بالمناجم والخاضع جزئيًّا منذ 2014 لسيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو.