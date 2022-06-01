رئيس البعثة الأوربية في السودان يوجه نصيحة للأحزاب للخروج من الأزمة (فيديو)

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لدى الخرطوم السفير روبرت فان دن دوول إن السودان شهد في الآونة الأخيرة تطورات مهمة تجلت في رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين إضافة إلى وجود حالة جديدة من التقارب بين الأحزاب السياسية.

وأضاف فان دن دوول خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن هذه الخطوات تظل مهمة رغم أنها ليست كافية للخروج كليا من عنق الزجاجة وتجاوز الأزمة السياسية التي يعيشها السودان منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأوضح أن الاتحاد الأوربي يدعم هذه الخطوات التي تمت بتنسيق مع كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد والبعثة الأممية، ويعدّها لازمة لاستقرار السودان وعودته إلى المجتمع الدولي.

وردّا على قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد عمل البعثة الأممية لتحقيق السلام في السودان عاما إضافيا، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لدى الخرطوم إن البعثة الأممية مدعومة بعمل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد مبادرة تستحق دعم المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي، طالما أن مهامها تقوم على تحقيق الانتقال السياسي والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام في البلاد.

وتابع “الشعب السوداني هو المعنيّ الأول باستلام زمام الأمور، بينما البعثة الأممية لها دور داعم لإخراج البلاد من الأزمة”.

ونصح المسؤول الأوربي القيادات السودانية بما فيها الأحزاب السياسية بضرورة الخروج من دائرة الخلافات الضيقة والمشاركة في الحوار السياسي الذي تشهده البلاد بهدف تحقيق مطالب الشعب.

واعتبر أن هذا هو الوقت المناسب والطريقة الوحيدة لخروج السودان من الأزمة، لا سيما أن هناك أجندة دولية تدعم حالة الانتقال السياسي أكثر من أي وقت مضى.

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قد قرر رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ إعلانه إجراءات استثنائية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.