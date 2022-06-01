تونس.. أبو يعرب المرزوقي يكشف كواليس التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية (فيديو)

قال المفكر التونسي الدكتور أبو يعرب المرزوقي إن الأجهزة الأمنية التونسية استدعته للتحقيق في ملفات متعلقة بكتاباته السابقة، لكن محاميه طلبوا منحهم أسبوعا للاطلاع على الملف قبل الشروع في التحقيق.

وأضاف المرزوقي في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن الوثائق التي تم استلامها من الجهة المعنية بالتحقيق معي لا تتضمن اتهامات صريحة وعلنية وفق أدلة ووثائق، ولكنها مجرد “جمل مستخرجة من سياقها العام وبنوا عليها تهما غير مؤسسة”.

وأوضح المرزوقي أن القضية كانت معروضة منذ سنة ونصف أمام القضاء العسكري التونسي. لكن بعد عشرة أشهر من التداول تم رفضها لأنها ليست من اختصاصه ليتم بعدها تمريرها للقضاء المدني.

وقال إن مصادر هذه الاتهامات مستقاة من مجموعة من المقالات التي كتبتها عن الوضع الإستراتيجي والسياسي في البلاد.

د. أبو يعرب المرزوقي: إذا كان الرئيس يحب #تونس يجب أن يستنتج 3 نتائج.. ما هي؟#المسائية pic.twitter.com/XgKZvl1Ibj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 31, 2022

وأضاف المرزوقي أنه كان وما يزال من أشد المعارضين للرئيس قيس سعيد لأنه “لا يتوفر على تاريخ سياسي أو علمي يمكن أن يقدمه للمواطن التونسي”.

وقال “حتى قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية موقفي منه كان هو الرفض. لكن عندما تم انتخابه من قبل الأغلبية انصعت للأمر نزولا عن اختيارات الشعب. لكن بعد أسبوع واحد من انتخابه حنث بالقسم على القرآن باحترام الدستور وتطبيقه“.

وأوضح المرزوقي أن “قيس سعيد منذ أن بدأ يتردد على الثكنات العسكرية برزت لديه معالم الانقلاب على الديمقراطية والمؤسسات التونسية”.

وقال “اليوم وبعد 10 أشهر من الانقلاب وتجميد مجلس النواب وحله لاحقا وبعد تجميد عمل الحكومة الشرعية وعزل المنظمات التونسية المشرفة على محاربة الفساد والإشراف على الانتخابات أصبحنا أمام انقلاب صريح وكامل الأركان”.

وعن مستقبل تونس في ظل العزلة الدولية وحالة الاحتقان السياسي الداخلي، قال المرزوقي إن الرئيس قيس سعيد مدعو لأن يعرف حجمه الحقيقي في أوساط الشعب التونسي.

وأضاف إذا كان التونسيون قد صوتوا على قيس سعيد بنسبة 72% في الانتخابات الرئاسية، فإن معدل الاستشارات السياسة التي اعتمدها مؤخرا لم تتجاوز 5%. موضحا أن رفضه للحوار الذي طالبت به جميع القوى السياسية وتخلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني عنه يوضح أن كل التونسيين أضحوا في اليوم في خندق واحد ضد الرئيس.