عبر مؤشرات في الدم.. اختبار علمي جديد لكشف نيات الانتحار لدى مرضى الاكتئاب

طوّر فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا الأمريكية بالتعاون مع أعضاء اتحاد أبحاث (بريتزكر) طريقة مبتكرة لكشف نيات الانتحار لدى مرضى الاكتئاب الشديد (MDD) من خلال المؤشرات الحيوية للدم التي يمكن أن تتنبأ بهذا الخطر.

وأشارت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة (Translational Psychiatry) إلى أن هناك تغيرات فى التعبير الجيني عند تعرض المرضى للضغط أو التوتر، بما في ذلك تغييرات بمادة البوليامين وعمل الساعة البيولوجية وظهور مشاكل بالمناعة مما يساعد على التعرف على الأشخاص الأكثر تعرّضا للانتحار.

UCI researchers reveal possible molecular blood signature for suicide in major depression. The results could help identify individuals at highest risk for suicide and help researchers understand molecular changes in suicide victims. Read more: https://t.co/e8MJTj3its pic.twitter.com/Qr80oYJxQY

