اشتباكات بين مؤيدين لفلسطين ومشجعين إسرائيليين أثناء مباراة في إسبانيا (فيديو)

شهدت شوارع مدينة بلباو الإسبانية اشتباكات بين مناصرين للقضية الفلسطينية ومشجعي فريق “هبوعيل حولون” الإسرائيلي لكرة السلة، أثناء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري الأبطال.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين المئات من مشجعي الفريق الإسرائيلي ومؤيدي فلسطين في الأزقة والشوارع.

وتراشق الجانبان بالكراسي والحجارة والأدوات الحادة التي كانت بحوزتهم، في محاولة كل منهما لإجبار الآخر على التراجع.

وأطلقت الجماهير القنابل الملونة والألعاب النارية، حيث نتج عن تلك الأحداث إلحاق الضرر بالمحال التجارية في الشوارع وأماكن الانتظار والجلوس في المقاهي والأماكن العامة.

Antes de llegar la Ertzaintza pic.twitter.com/Ds9wMtNdHO — NIPORWIFI © (@niporwifi) May 8, 2022

Los Ultras del Holon han atacado algún bar con banderas de Palestina. pic.twitter.com/CI44PdUJFU — NIPORWIFI © (@niporwifi) May 8, 2022

ونشر حساب على تويتر مقطعًا مصورًا لاشتباكات بالأيدي والأدوات بين مؤيدين إسبان للقضية الفلسطينية ومئات من الإسرائيليين الذين جاؤوا برفقة فريق “هبوعيل حولون”.

وعلّق الحساب على المقطع بالقول “مئات من المشاغبين الصهاينة يسيرون في بلدة بلباو القديمة، ويهاجمون السكان وينشرون شعارات مناهضة للفلسطينيين دون عقاب”.

وبحسب رئيس “هبوعيل حولون” (إيتان لانسيانو)، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ومكتبه على دراية بالأحداث الأخيرة، لكن الوزير فضل عدم التعليق على الواقعة.

وخسر الفريق الإسرائيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام لودفيسبورغ الألماني بـ88 نقطة مقابل 68.

وكان فريق تينيريفي الإسباني قد حسم اللقب بعد الفوز على مواطنه مانريسا بـ98 نقطة مقابل 87 في نهائي البطولة.

وفي وقت سابق، قرر نادي بوروسيا دورتموند -المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم- تعليق زيارته لإسرائيل، التي كانت مقررة ما بين 15-18 مايو/أيار الجاري.

🚨 ALERTA ANTIFAXISTA 🚨 Ehunka hooligan sionista Bilboko Alde Zaharretik dabiz, auzokideak erasotzen eta Palestinaren kontrako aldarriak zabaltzen, inpunitate osoz eta @bilbao_udala-ren babespean.#FreePalestine #BDS pic.twitter.com/9BSuS3rfWx — Inurri Gorria (@TxindurriG) May 8, 2022

وقالت صحيفة “كيكر” الألمانية، إن صاحب المركز الثاني في “البوندسليغا” اتخذ هذا القرار بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

وأضافت الصحيفة أنه لا تزال هناك مشاكل تتعلق بالناحية التنظيمية للزيارة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاوزها قبل الموعد المحدد للزيارة.

وكان من المقرر أن يلعب “أسود الفيستيفال” مباراة ودية ضد “مكابي نتانيا” الذي تُوج بلقب الدوري الإسرائيلي في خمس مناسبات سابقة، يوم 17 مايو/أيار الجاري. لكن الصحيفة الألمانية عادت وأكدت أن بوروسيا دورتموند يبحث إمكانية تحديد موعد جديد للقيام بهذه الزيارة.