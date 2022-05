مدير المخابرات الأمريكية: بوتين “لن يسمح لنفسه” بالخسارة في أوكرانيا والصين فوجئت بإخفاقات الجيش الروسي

اعتبر بيل بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يعتقد أنه يمكن أن يجيز لنفسه الخسارة في أوكرانيا، وهو عازم على مضاعفة الجهود، لكن ليس هناك دليل ملموس على استعداده لاستعمال أسلحة نووية تكتيكية”.

وقال بيرنز إنه رغم فشل القوات الروسية في السيطرة على كييف ومواجهتها صعوبات في التقدم على طول خطوط الجبهة في منطقة دونباس (جنوب شرق البلاد) لم يغيّر بوتين رأيه في إمكان ألحاق الهزيمة بالقوات الأوكرانية.

وأضاف في مؤتمر نظمته صحيفة (فايننشال تايمز) أن إيمان بوتين بقدرة الجيش الروسي على إضعاف المقاومة الأوكرانية لم يتزعزع على الأرجح رغم الهزائم التي مني بها في ساحة المعركة.

