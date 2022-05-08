ليفربول يتلقى ضربة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أهدر ليفربول فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي ولو مؤقتًا، بعد تعادله 1-1 مع ضيفه توتنهام، السبت، ضمن منافسات المرحلة 36 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه، الذي يلعب غدًا أمام ضيفه نيوكاسل.

على الجانب الأخر، رفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال صاحب المركز الرابع الذي يلعب غدًا مع ليدز يونايتد.

وتقدم توتنهام عن طريق نجمه الكوري هيونج سون مين في الدقيقة 56، قبل أن يدرك الكولومبي لويس دياز التعادل في الدقيقة 74.