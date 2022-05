أوكرانيا تعلن تدمير سفينة إنزال روسية في جزيرة الثعبان (فيديو)

أعلنت كييف، السبت، أنها دمّرت سفينة إنزال روسية في جزيرة الثعبان الأوكرانية بالبحر الأسود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية أن مسيّرة مسلحة دمّرت سفينة إنزال من طراز سيرنا ومنظومة صاروخية دفاعية في الجزيرة الصغيرة الخاضعة للسيطرة الروسية.

ونشرت الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا بالأبيض والأسود التقط من الجو يظهر على ما يبدو انفجارا أصاب سفينة صغيرة وتطاير الحطام من جرائه.

وأوضحت الوزارة أن “العرض العسكري التقليدي للأسطول الروسي في البحر الأسود في التاسع من مايو/ أيار سيقام قرب جزيرة الثعبان في قاع البحر”.

وفي بيان منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت الوزارة أن طائرة مسيّرة من نوع بيرقدار دمّرت منظومة صاروخية مضادة للطائرات من نوع تور-ام2 خلال نقلها إلى الجزيرة.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island – at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022