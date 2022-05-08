أوكرانيا تعلن تدمير سفينة إنزال روسية في جزيرة الثعبان (فيديو)

أعلنت كييف، السبت، أنها دمّرت سفينة إنزال روسية في جزيرة الثعبان الأوكرانية بالبحر الأسود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية أن مسيّرة مسلحة دمّرت سفينة إنزال من طراز سيرنا ومنظومة صاروخية دفاعية في الجزيرة الصغيرة الخاضعة للسيطرة الروسية.

ونشرت الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا بالأبيض والأسود التقط من الجو يظهر على ما يبدو انفجارا أصاب سفينة صغيرة وتطاير الحطام من جرائه.

وزارة الدفاع الأوكرانية تنشر فيديو لمسيرة تدمر زورق إنزال روسي يحمل جنودا بجزيرة #الثعبان الخاضعة للسيطرة الروسية في البحر الأسود#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/MlJiDoh5P5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 7, 2022

وأوضحت الوزارة أن “العرض العسكري التقليدي للأسطول الروسي في البحر الأسود في التاسع من مايو/ أيار سيقام قرب جزيرة الثعبان في قاع البحر”.

وفي بيان منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت الوزارة أن طائرة مسيّرة من نوع بيرقدار دمّرت منظومة صاروخية مضادة للطائرات من نوع تور-ام2 خلال نقلها إلى الجزيرة.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island – at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت أوكرانيا أنها دمرت زورقَيْ دورية روسيَّيْن من طراز (رابتور) قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود.

هيئة الأركان الأوكرانية تنشر صورا تقول إنها لحظة استهداف زوارق حربية روسية في البحر الأسود صباح اليوم#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/5jC8FvP5J2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 2, 2022

وأصبحت جزيرة الثعبان رمزًا في أوكرانيا. إذ في اليوم الأول من الحرب، وفي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي انتشر تسجيل على نطاق واسع، رد فيه حرس الحدود الأوكرانيون في الجزيرة على سفينة روسية طالبتهم بالاستسلام قائلين “اذهبوا إلى الجحيم!”.

وحقق هذا التسجيل انتشارا كبيرا حول العالم، حتى إنه ظهر على اللافتات أثناء مظاهرات الدعم في الخارج وبات الآن موجودا على طوابع.

وبعد هذا التسجيل، قصفت السفينة الجزيرة وسيطر الروس عليها وتمّ أسر الجنود الأوكرانيين. وأُفرج عنهم لاحقًا في عملية تبادل أسرى مع موسكو.