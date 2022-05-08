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أوكرانيا تعلن تدمير سفينة إنزال روسية في جزيرة الثعبان (فيديو)

المسيرة الأوكرانية دمّرت سفينة إنزال روسية في جزيرة الثعبان
7/5/2022-|آخر تحديث: 8/5/202202:06 AM (مكة المكرمة)

أعلنت كييف، السبت، أنها دمّرت سفينة إنزال روسية في جزيرة الثعبان الأوكرانية بالبحر الأسود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية أن مسيّرة مسلحة دمّرت سفينة إنزال من طراز سيرنا ومنظومة صاروخية دفاعية في الجزيرة الصغيرة الخاضعة للسيطرة الروسية.

ونشرت الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا بالأبيض والأسود التقط من الجو يظهر على ما يبدو انفجارا أصاب سفينة صغيرة وتطاير الحطام من جرائه.

وأوضحت الوزارة أن “العرض العسكري التقليدي للأسطول الروسي في البحر الأسود في التاسع من مايو/ أيار سيقام قرب جزيرة الثعبان في قاع البحر”.

وفي بيان منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت الوزارة أن طائرة مسيّرة من نوع بيرقدار دمّرت منظومة صاروخية مضادة للطائرات من نوع تور-ام2 خلال نقلها إلى الجزيرة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت أوكرانيا أنها دمرت زورقَيْ دورية روسيَّيْن من طراز (رابتور) قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود.

وأصبحت جزيرة الثعبان رمزًا في أوكرانيا. إذ في اليوم الأول من الحرب، وفي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي انتشر تسجيل على نطاق واسع، رد فيه حرس الحدود الأوكرانيون في الجزيرة على سفينة روسية طالبتهم بالاستسلام قائلين “اذهبوا إلى الجحيم!”.

وحقق هذا التسجيل انتشارا كبيرا حول العالم، حتى إنه ظهر على اللافتات أثناء مظاهرات الدعم في الخارج وبات الآن موجودا على طوابع.

وبعد هذا التسجيل، قصفت السفينة الجزيرة وسيطر الروس عليها وتمّ أسر الجنود الأوكرانيين. وأُفرج عنهم لاحقًا في عملية تبادل أسرى مع موسكو.

المصدر : وكالات