أوكرانيا تعلن إجلاء جميع النساء والأطفال من مجمع الصلب في ماريوبول (فيديو)

قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، السبت، إن جميع المدنيين من النساء والأطفال والمسنين جرى إجلاؤهم من مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبول الساحلية جنوبي البلاد.

وأضافت فيريشتشوك على تلغرام “هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول انتهى”.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استكمال عملية إجلاء المدنيين من المجمع.

ويُعد مصنع الصلب الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، حيث حوصر المقاتلون والمدنيون لأسابيع في المخابئ والأنفاق العميقة تحت أرض الموقع.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني إن القوات الروسية، بدعم من الدبابات والمدفعية، حاولت مرة أخرى اقتحام آزوفستال في إطار هجوم شرس لطرد آخر المدافعين الأوكرانيين عن المدينة الساحلية الاستراتيجية المطلة على بحر آزوف.

ولحق الدمار بمدينة ماريوبول -التي كانت تضم قبل الحرب نحو 500 ألف نسمة- جراء القصف الروسي المستمر منذ أسابيع، كما جرى تدمير معظم منطقة مصنع الصلب. وغادرت مجموعات عدة من المدنيين المجمع المترامي الأطراف خلال الأسبوع الماضي أثناء فترات توقف القتال.

وبدأت عمليات إجلاء المدنيين بوساطة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مطلع الأسبوع الماضي، لكنها توقفت خلال الأسبوع بسبب تجدد القتال.

وقال رئيس بلدية المدينة، الأسبوع الماضي، إن 200 شخص محاصرون في المصنع مع القليل من الطعام أو الماء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مساء الجمعة، إن بلاده تبذل جهودًا دبلوماسية لإنقاذ المقاتلين المتحصنين داخل منطقة مصنع الصلب. ولم يتضح عدد المقاتلين الذين بقوا هناك.

وتعهد المدافعون بعدم الاستسلام. ويخشى المسؤولون الأوكرانيون أن تكون القوات الروسية تسعى للقضاء عليهم بحلول يوم الاثنين الذي يوافق إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الانتصار في ماريوبول في 21 أبريل/نيسان، وأمر بإغلاق المصنع ودعا القوات الأوكرانية الموجودة في الداخل إلى إلقاء سلاحها، لكن روسيا استأنفت في وقت لاحق هجومها على المصنع.

وتقع ماريوبول بين شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو في عام 2014 وأجزاء من شرقي أوكرانيا استولى عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في ذلك العام. وتُعد ماريوبول المفتاح لربط المنطقتين الخاضعتين لسيطرة روسيا وعرقلة الصادرات الأوكرانية.

ومنذ بدء الحرب على أوكرانيا، لم تتمكن موسكو من إعلان سيطرتها سوى على مدينة واحدة مهمة هي خيرسون، في الجنوب.