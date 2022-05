هجوم على مسجد تديره جمعية تركية في فرنسا بزجاجات مولوتوف (صور)

تعرضت واجهة مسجد في مدينة ميتز شرقي فرنسا لأضرار طفيفة مساء الجمعة بعد إلقاء زجاجات مولوتوف، مما أثار صدمة في المدينة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المدعي العام في ميتز للوكالة إنه تم تكليف إدارة الأمن المحلية بفتح تحقيق في الواقعة، مضيفًا أنه “في هذه المرحلة لا أدلة على الفاعلين”.

وكتب رئيس بلدية ميتز فرنسوا غروسديديه (يمين) في تغريدة “أدين بأشد العبارات هذا العمل الناجم عن العداء للإسلام” داعيًا إلى “تجمع تضامني” في وسط المدينة.

وصرّح لإذاعة محلية “إنها المرة الأولى التي نشهد هجومًا على دار للعبادة في ميتز. لم يسبق أبدًا اللجوء إلى هذه الرغبة في التدمير. إنه عمل غاية في الخطورة”.

La répétition cette semaine des actes racistes à l’encontre des mosquées de #Metz et #Mulhouse est insupportable. Je les condamne avec fermeté et apporte tout mon soutien aux responsables des mosquées et à l’ensemble des citoyens de confession musulmane. pic.twitter.com/MR3RQP8nox

— Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) May 7, 2022