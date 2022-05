مساعدات عسكرية جديدة لكييف وموسكو تقول إنها دمرت معدات أمريكية وأوربية في خاركيف (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إنها دمرت كمية كبيرة من المعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة وبلدان أوربية قرب محطة بوهودوخيف للسكك الحديدية بمنطقة خاركيف في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها قصفت 18 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل شملت مخازن أسلحة في داتشن قرب مدينة أوديسا الساحلية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر اليوم السبت إن الصراع في أوكرانيا يتسبب في خسائر فادحة في بعض من أكثر الوحدات الروسية تقدما وقدرة.

وأوضحت في نشرتها أن دبابة واحدة على الأقل من طراز (تي-90 إم) الأكثر تطورا في روسيا دُمِّرت خلال القتال، وأن نحو 100 دبابة من هذا الطراز توجد في الخدمة ضمن أفضل الوحدات الروسية تجهيزا، بما في ذلك تلك التي تقاتل في أوكرانيا.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4z2cRVCJpf

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2022