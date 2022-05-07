روسيا تؤكد أنها لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

رفضت وزارة الخارجية الروسية تكهنات بشأن احتمال إرسال أسلحة نووية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن خطوة كهذه لن تدعم أهداف الكرملين.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية عن أليكسي زايتسيف المتحدث باسم الوزارة قوله إن هناك ضوابط واضحة لمثل هذه الخطوة بموجب المبادئ النووية لروسيا، وأضاف: “إنها لا تنطبق على تحقيق الأهداف الموضوعة في إطار عمل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.

وأوضح أن المبادئ النووية لروسيا تنص على عدم استخدام الأسلحة النووية إلا إذا كان هناك ما يهدد وجود البلاد.

وبعد مدة قصيرة من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وضع الرئيس فلاديمير بوتين القوة النووية في بلاده في حالة تأهب قصوى، مستشهدًا بما وصفها بالتصريحات العدوانية لقادة حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو.

كما تحدّث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن مخاطر نشوب حرب نووية، على الرغم من أنه قال إن موسكو تبذل قصارى جهدها لمنع ذلك.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في 14 أبريل/نيسان الماضي إنه بالنظر إلى الانتكاسات التي عانت منها روسيا في أوكرانيا فإنه “لا يمكن لأي منا أن يستخف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة”.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن روسيا تظن أن بوسعها الإفلات من الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب بسبب تهديدها بشن هجوم نووي.

وأضاف زيلينسكي مخاطبًا مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني “لا يعتقدون أنه يمكن تحميلهم المسؤولية عن جرائم الحرب، لأن لديهم قوة الدولة النووية”.

وأضاف “هذا هو اليوم الثاني والسبعون من الحرب الشاملة، ولا يمكننا أن نرى نهاية لها بعد، ولا يمكننا أن نشعر بأي استعداد من الجانب الروسي لإنهائها”.

وفي 28 فبراير/شباط، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الشعب الأمريكي ألا يقلق بشأن نشوب حرب نووية مع روسيا.