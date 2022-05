أثار مخاوف في أوربا وعلماء يبحثون أسبابه.. تحقيق في أمريكا بشأن 5 وفيات لأطفال بالتهاب كبد غامض

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أمس الجمعة، أنها تحقق في 109 إصابات غامضة بالتهاب الكبد لدى أطفال في الولايات المتحدة أسفرت عن 5 وفيات.

وتثير التهابات الكبد الحادة هذه أيضا مخاوف في أوربا حيث سُجلت حالات كثيرة، وينكب علماء من العالم أجمع على البحث عن أسبابها.

وفي الولايات المتحدة، رُصدت الحالات في 25 ولاية ومنطقة أمريكية ويبلغ معدل أعمار الأطفال المصابين سنتين فقط، وفق ما أعلن مسؤول في المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض في مؤتمر صحفي.

JUST IN: The CDC is investigating the deaths of five children linked to the growing number of mysterious pediatric hepatitis cases across the country. https://t.co/jbfS3BBESL — NBC News (@NBCNews) May 6, 2022

وبسبب صغر سنهم، كان أكثرية الأطفال المعنيين غير مؤهلين لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، بحسب ما أوضح المدير المساعد المكلف شؤون الأمراض المعدية في المراكز الأمريكية (جاي باتلر).

وأكد المسؤول الأمريكي أن التلقيح ضد فيروس كورونا ليس السبب وراء هذه الإصابات، وقال إنه يسعى من خلال هذا التصريح إلى قطع الطريق أمام شائعات متداولة عبر الإنترنت.

وأشار المدير المساعد المكلف شؤون الأمراض المعدية في المراكز الأمريكية (جاي باتلر) في المقابل إلى أن الإصابة بفيروس كورونا قد تكون سببا محتملا لهذه الحالات.

U.S. and global health officials are sounding the alarm about an increasing number of mysterious cases of severe hepatitis occurring among children. https://t.co/qXc5LMg3Wg — ABC News (@ABC) April 29, 2022

ويرجح المسؤولون في المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض أن تكون الإصابات مرتبطة بنوع من الفيروسات الغدانية، وهي فيروسات شائعة لكن لم يُنسب لها سابقا التسبب بالتهاب الكبد لدى أطفال أصحاء.

وجرى التأكيد على أن أكثر من نصف الأطفال المصابين في الولايات المتحدة ثبتت إصابتهم بفيروس غداني يُسمى “النوع 41” ويُعرف عنه أكثر التسبب بالتهاب المعدة والأمعاء، ورُصد هذا الفيروس الغداني أيضا لدى أطفال كثيرين أصيبوا خارج الولايات المتحدة.

ومن الفرضيات المطروحة هو أن الرد المناعي على هذا الفيروس الغداني قد يتعطل جراء عوامل أخرى مثل الإصابة بكوفيد-19 أو عوامل بيئية مثل الاحتكاك مع حيوانات أو التعرض لسموم.

وأكد المسؤول في المراكز الأمريكية في هذا الصدد أن “المحققين هنا وفي العالم يعملون على تحديد السبب”.

North Dakota has become the latest in a growing number of states that is investigating a mysterious case of hepatitis in a child where all the usual causes have been ruled out. https://t.co/NBuTcUeziD — CBS News (@CBSNews) May 6, 2022

وتشجع السلطات الصحية الأهل على مراقبة الأعراض المحتملة لدى الأطفال ومن بينها “التقيؤ والبول الداكن والبراز الشاحب واليرقان” والاتصال بالطبيب في حال ظهور أي أعراض مقلقة.

وأصدرت مراكز الأمريكية قبل أسبوعين، تحذيرا صحيا موجها إلى الأطباء لحملهم على إعلام السلطات لدى تسجيل أي إصابة مشبوهة بالتهاب الكبد غير المحدد المصدر.

وسُجلت الحالات الـ109 خلال الأشهر السبعة الماضية، وفق المسؤول الأمريكي والذي ذكر أن 14% من الأطفال المصابين خضعوا لعملية زرع للكبد.

Health chiefs are now probing whether DOGS are to blame for mysterious hepatitis outbreak https://t.co/coyAIzB2fF — Daily Mail Online (@MailOnline) May 6, 2022

وأُدخل 90% من الأطفال المعنيين إلى المستشفى للمعالجة، وشفى أكثرهم من الإصابة، وقال المسؤول “ندرك أن هذا النبأ قد يكون مقلقا، خصوصا لأهالي الأطفال الصغار، من المهم التذكير بأن حالات التهاب الكبد الحاد هذه نادرة”.

وأوضح أن عدد حالات إدخال الأطفال إلى قسم الطوارئ بسبب التهاب الكبد ليس مرتفعا بصورة غير طبيعية حاليا في الولايات المتحدة، خلافا لما هو عليه الوضع في بريطانيا.

ورُصدت 163 إصابة بهذا المرض الغامض في بريطانيا، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية البريطانية يوم الجمعة، وفي خارج الولايات المتحدة، سُجلت أكثر من 200 حالة.