هل تنهي معاناة المستخدمين؟ عمالقة التكنولوجيا تتحالف لإنهاء استخدام كلمات المرور

قد تنتهي معاناة مستخدمي الإنترنت مع كثرة كلمات المرور على الشبكة العنكبوتية في غضون سنة، مع إعلان شركات تكنولوجيا عملاقة عن اتفاق لإنشاء نظام يتيح تعريف المستخدم عن هويته دون الحاجة لحفظ رموز وأحرف.

وأعلنت شركات (غوغل وأبل ومايكروسوفت) أمس الخميس عن اتفاق لإنشاء نظام يتيح تعريف المستخدم عن هويته دون الحاجة لحفظ الكثير من الرموز والأحرف.

Password news! @Apple , @Google , and @Microsoft expand their support for @FIDOAlliance passwordless sign-ins. https://t.co/t932GszrLy

وقالت منظمة (فيدو ألاينس) في بيان “مع الخاصية الجديدة سيتمكن المستخدمون من إثبات هويتهم على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة بسهولة دون كلمات مرور وبشكل آمن، أياً كان الجهاز أو نظام التشغيل المعتمد”.

وتضم منظمة (فاست أيدنتيتي أونلاين ألاينس) منذ 2012 جهات في القطاع للعمل على تطوير أنظمة تعريف مشتركة.

The first step on the journey to #passwordless is to use LESS #passwords . “Less Passwords Day” doesn’t roll off the tongue as well as “World Password Day,” but it certainly is a day worth celebrating! 🎉 https://t.co/A4LUQG8c8t pic.twitter.com/kxll8RuRa9

وأوضحت غوغل أن الهدف يكمن في تمكين المستخدمين من الاتصال بخدمة إلكترونية ببساطة من خلال فتح قفل الهواتف الذكية “بالوسائل التقليدية التي تشمل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو إدخال رمز متعدد الأرقام”.

وسيتمكن أي موقع إلكتروني من سؤال المستخدم ما إذا كان يريد “التعريف عن هويته بواسطة أدوات التعريف الخاصة بنظام فيديو”. وتظهر هذه الرسالة بصورة متزامنة على الهاتف حيث يتعين على المستخدم الموافقة على الطلب من خلال فك قفل الشاشة، ما يتيح الاتصال بالموقع.

وستحفظ الهواتف الذكية أدوات التعريف المرمزة المسماة بمفتاح الدخول.

It's World Password Day ✅

Friendly reminder that your cat's name followed by 123 is not a password you should use. Ever.

Edge Password Generator can help you automatically create and remember complex passwords. Learn more: https://t.co/SKeHRaJ9tN pic.twitter.com/tfIa7m95Ic

— Microsoft Support (@MicrosoftHelps) May 5, 2022