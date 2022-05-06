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هل تنهي معاناة المستخدمين؟ عمالقة التكنولوجيا تتحالف لإنهاء استخدام كلمات المرور

عمالقة التكنولوجيا تتحالف لإنهاء استخدام كلمات المرور (غيتي)
6/5/2022

قد تنتهي معاناة مستخدمي الإنترنت مع كثرة كلمات المرور على الشبكة العنكبوتية في غضون سنة، مع إعلان شركات تكنولوجيا عملاقة عن اتفاق لإنشاء نظام يتيح تعريف المستخدم عن هويته دون الحاجة لحفظ رموز وأحرف.

وأعلنت شركات (غوغل وأبل ومايكروسوفت) أمس الخميس عن اتفاق لإنشاء نظام يتيح تعريف المستخدم عن هويته دون الحاجة لحفظ الكثير من الرموز والأحرف.

وقالت منظمة (فيدو ألاينس) في بيان “مع الخاصية الجديدة سيتمكن المستخدمون من إثبات هويتهم على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة بسهولة دون كلمات مرور وبشكل آمن، أياً كان الجهاز أو نظام التشغيل المعتمد”.

وتضم منظمة (فاست أيدنتيتي أونلاين ألاينس) منذ 2012 جهات في القطاع للعمل على تطوير أنظمة تعريف مشتركة.

الوسائل التقليدية

وأوضحت غوغل أن الهدف يكمن في تمكين المستخدمين من الاتصال بخدمة إلكترونية ببساطة من خلال فتح قفل الهواتف الذكية “بالوسائل التقليدية التي تشمل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو إدخال رمز متعدد الأرقام”.

وسيتمكن أي موقع إلكتروني من سؤال المستخدم ما إذا كان يريد “التعريف عن هويته بواسطة أدوات التعريف الخاصة بنظام فيديو”. وتظهر هذه الرسالة بصورة متزامنة على الهاتف حيث يتعين على المستخدم الموافقة على الطلب من خلال فك قفل الشاشة، ما يتيح الاتصال بالموقع.

وستحفظ الهواتف الذكية أدوات التعريف المرمزة المسماة بمفتاح الدخول.

وتعهدت مجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث، اعتماد هذا النظام الجديد في غضون 12 شهرا على الأجهزة العاملة بنظامي (أندرويد وآي أو اس) التابعين لغوغل وأبل.

وكذلك على أنظمة التصفح كروم وإيدج وسفاري-التابعة لغوغل ومايكروسوفت وآبل، وعلى (ويندوز وماك أو اس) نظاما التشغيل التابعان لمايكروسوفت و(أبل) لأجهزة الكمبيوتر.

وأوضحت أبل في بيان أن “التعريف باستخدام كلمات السر حصرا يشكل إحدى مشكلات الأمن الإلكتروني الأكثر انتشارا على الإنترنت”.

وأكدت أن المقاربة الجديدة ستحمي من عمليات التصيد الاحتيالي وسيكون الاتصال بخدمة ما أكثر أمانا بصورة جذرية مقارنة مع استخدام كلمات المرور وغيرها من التقنيات المستخدمة مثل إرسال رموز فريدة عبر الرسائل النصية.

المصدر : الفرنسية