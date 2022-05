العثور على نصف طن من الكوكايين النقي بمصنع نسبريسو للقهوة في سويسرا

قالت الشرطة السويسرية إنها ضبطت أكثر من نصف طن من الكوكايين النقي ضمن شحنة من حبوب البن جرى تسليمها إلى مصنع نسبريسو للقهوة، غرب سويسرا.

وقالت الشرطة إن عمال المصنع في بلدية رومون أبلغوا السلطات عن مسحوق أبيض غامض عثروا عليه في أكياس من حبوب البن.

👮💰Lundi soir dernier, la Police a saisi plus de 500 kilos de cocaïne dans une usine à Romont. La valeur de la marchandise est estimée à plus de CHF 50 millions et son degré de pureté dépasse 80%.https://t.co/HMCBdZIjvg

— Police cant Fribourg (@PolCantFR) May 5, 2022