العثور على نصف طن من الكوكايين النقي بمصنع نسبريسو للقهوة في سويسرا

قالت الشرطة السويسرية إنها ضبطت أكثر من نصف طن من الكوكايين النقي ضمن شحنة من حبوب البن جرى تسليمها إلى مصنع نسبريسو للقهوة، غرب سويسرا.

وقالت الشرطة إن عمال المصنع في بلدية رومون أبلغوا السلطات عن مسحوق أبيض غامض عثروا عليه في أكياس من حبوب البن.

👮💰Lundi soir dernier, la Police a saisi plus de 500 kilos de cocaïne dans une usine à Romont. La valeur de la marchandise est estimée à plus de CHF 50 millions et son degré de pureté dépasse 80%.https://t.co/HMCBdZIjvg — Police cant Fribourg (@PolCantFR) May 5, 2022

وكانت أعلنت شرطة فريبورغ، الخميس، أن العاملين في مصانع كبسولات القهوة الذي تملكه شركة نستله السويسرية العملاقة للأغذية “عثروا على مادة بيضاء غير محددة عندما أفرغوا أكياس حبوب البن الطازجة” وبعد تحليلها أكدت الشرطة أنها “مخدر الكوكايين”.

وقامت الشرطة بتفتيش خمس حاويات شحن تم تسليمها في نفس اليوم بالقطار ما سمح بمصادرة أكثر من 500 كيلوغرام من هذا المخدر.

وأوضحت أنها أقامت حاجزا أمنيا كبيرا حول المصنع أثناء عملية التفتيش التي شارك فيها مجموعة كبيرة من ضباط الجمارك.

وأفاد بيان الشرطة بأن المواد المخدرة تمت مصادرتها بالكامل ولم تلوث الإنتاج التابع للمصنع بأي شكل.

وأكدت أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الشحنة جاءت من البرازيل، موضحة أن الكوكايين الذي تم ضبطه كان نقيا بنسبة تزيد عن 80% وتقدر قيمته بأكثر من 50 مليون فرنك سويسري (51 مليون دولار أمريكي).

وقالت الشرطة “يبدو أن جميع المخدرات كانت متجهة إلى السوق الأوربية”.

من جهتها، أصدرت شركة نسبريسو بيانا نقلته وسائل إعلام أوربية وبريطانية شددت فيه على أن المادة المخدرة “لم تتلامس” مع أي من منتجات أو معدات المصنع المستخدمة في صنع منتجاتها.

وأضاف البيان “في الوقت الذي يجري فيه تحقيق الشرطة، لا يمكننا مشاركة المزيد من التفاصيل”.

وتابعت “نريد طمأنة المستهلكين بأن جميع منتجاتنا آمنة للاستهلاك العام”.