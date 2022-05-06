“سلاح محارب وصوت ساحر”.. مقاتلة أوكرانية تنشد وسط ظلام خنادق مصنع آزوفستال المحاصر (فيديو)

نشر حساب أحد المقاتلين في أوكرانيا مقطع فيديو يظهر مجموعة من الجنود ينشدون داخل أقبية منصع آزوفستال المحاصر من القوات الروسية في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.

وتوثق اللقطات المصورة إحدى الجنديات وهي تنشد بصوتها الساحر وتمسك السلاح بيدها وحولها عدد من الجنود ينشدون معها.

وحصل الفيديو على آلاف المشاهدات والمشاركات وسط دعوات إلى إنهاء الحرب وخروج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، ويتزامن نشر المقطع مع توجيه قائد كتيبة آزوف استغاثة لقادة العالم لإنقاذهم وإنقاذ الجرحى وإعطائهم فرصة لدفن الجثث وضمان ممر آمن لهم.

وكانت وسائل إعلام روسية محلية قد نشرت، أمس الخميس، مقاطع تُظهر استمرار قصف البحرية الروسية لمصنع آزوفستال في ماريوبول.

وأعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، اليوم الجمعة، أنه تم إجلاء نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول المدمرة ومصنع آزوفستال المحاصر منذ بدء عملية للأمم المتحدة هناك.

وقال يرماك على تليغرام “تمكنا من إجلاء نحو 500 مدني” مضيفًا أن كييف “ستفعل كل ما في وسعها لإنقاذ المدنيين والعسكريين” العالقين في المدينة المنكوبة وأن عمليات الإجلاء ستستمر.

وبدأت عمليات الإجلاء تحت إشراف الأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي على أن تستمر اليوم الجمعة، حسبما أكّدته نائبة رئيس الحكومة إيرينا فيريشتشوك لوكالة فرانس برس.

وقالت فيريشتشوك “اليوم، نركّز على آزوفستال”، مضيفةً أن “العملية تنطلق في هذه اللحظة. ونصلّي لكي تنجح”.

وكانت قد أشارت مساء الخميس إلى أن سكان ماريوبول تمّت دعوتهم إلى التجمّع الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش أمام مركز تجاري في ماريوبول لإجلائهم.