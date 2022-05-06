فرنسا.. ماكرون يغير اسم حزبه إلى “النهضة”

من “الجمهورية إلى الأمام” إلى “النهضة”، غيّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اسم الحزب الذي يترأسه، وفق ما أعلن الأمين العام للحزب ستانيسلاس غيريني، الخميس.

وقال غيريني “إننا نباشر حركة تجدد للجمهورية إلى الأمام لكي نستمر في توسيع هذه الحركة السياسية التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون قبل ما يزيد بقليل على 6 سنوات وتحويلها إلى حزب سياسي يحمل اسم النهضة”.

وأكد غيريني أن حزب النهضة يهدف إلى “البقاء وفيا لإرادة الرئيس القائمة على اختيار النور على الظلمة دائما ووفيا لما نقوم به على الساحة الأوربية”.

وجاء كلام غيريني خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس مع رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب الذي ينتمي لـ “حركة آفاق اليمينية” ورئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران الذي ينتمي لحزب “الجمهورية إلى الأمام” والوزير السابق فرنسوا بايرو عن الحزب الوسطي “الحركة الديموقراطية”.

وأعلن هؤلاء اتحادا يحمل اسم “معا” يضم هذه الأحزاب التي تشكل الغالبية الرئاسية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 12و19 يونيو/حزيران المقبل.

وحصل حزب آفاق على 58 مرشحا للانتخابات التشريعية المقبلة في حين ستحصل الحركة الديموقراطية على 101 إلى 110 مرشحين حسب ما أفادت مصادر في الحركتين.

ويتوقع ان يقدم حزب “الجمهورية إلى الأمام” 400 مرشحا فيما يصل عدد المقاعد في الجمعية الوطنية إلى 577.

وأعيد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا في 24 أبريل/نيسان بحصوله على 58,55 % من الأصوات في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي حققت 41,45 % ما أظهر انقساما كبيرا في البلاد.