تقرير: مسؤول روسي رفيع المستوى يهرب إلى إسرائيل بعد معارضته العملية العسكرية في أوكرانيا

كشفت صحيفة جورزاليم بوست الإسرائيلية أن المبعوث الروسي السابق للمناخ أناتولي تشوبايس -وهو أحد أبرز المسؤولين الروسيين- فرّ من روسيا في مارس/ آذار الماضي، عقب تقديم استقالته احتجاجًا على العملية العسكرية التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس الخميس، إن المسؤول الروسي وصل إلى إسرائيل، الأربعاء.

Former Russian climate envoy Anatoly Chubais, who resigned and fled Russia in March in opposition to Russian President Vladimir Putin's invasion of Ukraine, reportedly arrived in Israel on Wednesday.https://t.co/7NMTlXvxMi

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 5, 2022