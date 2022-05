تأجيل الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022” بسبب تفشي جديد لكورونا

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، الجمعة، تأجيل دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة هانغتشو الصينية في سبتمبر/أيلول المقبل حتى عام 2023 إثر تفشي جديد لفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام الدورة التاسعة عشرة للألعاب الأولمبية، وهي الثانية من حيث الحجم بعد الأولمبياد الصيفية، في المدة بين 10 إلى 25 سبتمبر، في عاصمة مقاطعة تشيجيانغ، على بعد 175 كيلومترًا جنوب غرب شنغهاي.

وقال المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان له عقب بعد اجتماع المجلس التنفيذي في طشقند (عاصمة تركستان) إن اللجنة المنظمة لهانغتشو (HAGOC) كانت مستعدة جيدًا لتقديم الألعاب على الرغم من التحديات العالمية.

وأضاف البيان “اتخذنا القرار بعد مشاورة جميع الأطراف المعنية، وبعد دراسة متأنية لوضع الوباء وحجم الألعاب” مؤكدًا أنه سيتم إعلان موعد آخر في “المستقبل القريب”.

وأوضح البيان أن اسم دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة وشعارها سيبقى كما هو دون تغيير.

