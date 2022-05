باحثون يكتشفون حقيقة مهمة حول أسباب الوفاة بسرطان البروستاتا

خلصت دراسة واسعة نُشرت أمس الخميس إلى أن خطر الوفاة بسبب سرطان البروستاتا، يكون أعلى لدى الرجال الذين يعانون زيادة الوزن، لكنها لم تشر إلى وجود صلة وظائفية مباشرة بين هاتين الظاهرتين.

وأجريت هذه الدراسة التي نُشرت في مجلة (بي إم سي ميديسين) على نطاق لم يسبق له مثيل في شأن هذا الموضوع، استند فيها الباحثون إلى قاعدة بيانات عريضة.

