العفو الدولية: أدلة دامغة على ارتكاب روسيا جرائم حرب قرب العاصمة الأوكرانية

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب عندما كانت تحتل منطقة قرب العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين.

وكشفت المنظمة الحقوقية في تقرير أن القوات الروسية ارتكبت عمليات إعدام بدون محاكمة لمدنيين، كما عانى المدنيون أيضا من انتهاكات مثل “إطلاق نار طائش وتعذيب” في المراحل الأولى من هجوم روسيا على كييف خلال الحرب التي بدأت في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامارد، في بيان أن نمط الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية والتي وثقتها المنظمة “هي هجمات غير قانونية وقتل عمد للمدنيين”، مضيفة أنه “من الضروري أن يتم تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة”.

وتابعت “التقينا بعائلات قتل أحباؤها في هجمات مروعة، وتغيرت حياتهم إلى الأبد بسبب الغزو الروسي، نحن ندعم مطالبهم بالعدالة، وندعو السلطات الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية لضمان الحفاظ على الأدلة التي يمكن أن تدعم محاكمات جرائم الحرب في المستقبل”.

وقالت كبيرة المستشارين في برنامج مواجهة الأزمات بمنظمة العفو (دوناتيلا روفيرا) في مؤتمر صحفي عقد في كييف “هذه ليست حوادث متفرقة، بل سمة أساسية من نمط معين تتبعه القوات الروسية عندما تسيطر على بلدة أو قرية”.

وأضافت أن المعلومات التي جمعتها المنظمة “يمكن استخدامها على أمل محاسبة الجناة إن لم يكن اليوم ففي يوم ما في المستقبل”.

وتنفي روسيا، التي تصف غزوها بأنه “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من الفاشيين، ارتكاب قواتها لأي انتهاكات. وتقول كييف وداعموها الغربيون إن مزاعم الفاشية ذريعة كاذبة لشن حرب عدوانية غير مبررة.

