البرلمان الأوربي يطالب بحماية الأوكرانيات من الاغتصاب والاتجار بالبشر داخل التكتل

دعا البرلمان الأوربي إلى توفير الحماية اللازمة للنساء الأوكرانيات الهاربات من الحرب ضد مختلف أشكال العنف وعصابات الاتجار بالبشر داخل دول التكتل وإتاحة الرعاية الصحية لهن بالإضافة إلى فرص عمل لائقة.

جاء ذلك بعد إدانة أعضاء البرلمان الأوربي بشدة، الخميس، استخدام العنف الجنسي والتمييز العنصري ضد النساء خلال الحرب على أوكرانيا.

وأعرب نواب البرلمان، في بيان، عن قلقهم العميق إزاء العدد المتزايد من التقارير التي تؤكد العديد من وقائع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والاستغلال والاغتصاب التي عانت منها النساء والأطفال الهاربون من أوكرانيا.

"We will not rest until the perpetrators of those crimes are brought to justice. This is the promise – the declaration – which must be heard today in this house"

🗣️ @RobertBiedron on the impact of the war against Ukraine on women

