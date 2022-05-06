البرلمان الأوربي يطالب بحماية الأوكرانيات من الاغتصاب والاتجار بالبشر داخل التكتل

دعا البرلمان الأوربي إلى توفير الحماية اللازمة للنساء الأوكرانيات الهاربات من الحرب ضد مختلف أشكال العنف وعصابات الاتجار بالبشر داخل دول التكتل وإتاحة الرعاية الصحية لهن بالإضافة إلى فرص عمل لائقة.

جاء ذلك بعد إدانة أعضاء البرلمان الأوربي بشدة، الخميس، استخدام العنف الجنسي والتمييز العنصري ضد النساء خلال الحرب على أوكرانيا.

وأعرب نواب البرلمان، في بيان، عن قلقهم العميق إزاء العدد المتزايد من التقارير التي تؤكد العديد من وقائع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والاستغلال والاغتصاب التي عانت منها النساء والأطفال الهاربون من أوكرانيا.

"We will not rest until the perpetrators of those crimes are brought to justice. This is the promise – the declaration – which must be heard today in this house" 🗣️ @RobertBiedron on the impact of the war against Ukraine on women Full video 🎬➡️ https://t.co/dywK4LYBGz pic.twitter.com/15G7afBo92 — European Parliament Audiovisual (@europarlAV) May 5, 2022

وحث البرلمان الأوربي الدول المضيفة للاجئين على ضرورة توفير الرعاية الصحية والإنجابية والنفسية للنساء الأوكرانيات في مراكز الاستقبال وتسهيل اندماجهن في البلدان المضيفة.

وشدد المشرعون الأوربيون على ضرورة توفير الاتحاد وسائل النقل الآمنة والمنسقة بين الدول الأعضاء للاجئات الأوكرانيات لحمايتهن من أي استغلال.

من جانبه، قال روبرت بيدرو رئيس لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوربي “يتم استخدام الاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي والتعذيب ضد النساء كسلاح حرب ولن نرتاح حتى يتم تقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة”.

وأضاف أن اللاجئات الأوكرانيات تعرضن لصدمة قاسية يصعب التعافي منها.

وتابع أنه “لا يجوز حرمان الأوكرانيات من الحصول على خدمات الصحة الأساسية، بل يجب على الدول الأوربية تكثيف جهودها وضمان حصول هؤلاء النساء على كل الدعم الذي يحتجن إليه”.

واتخذ الاتحاد الأوربي خطوة غير مسبوقة بحماية اللاجئين من أوكرانيا من خلال تفعيل توجيه الحماية المؤقتة، مما يمنح الحماية والحقوق الكاملة للأشخاص الفارين من الصراع ويسمح لهم بالعمل والحصول على الضمان الاجتماعي والتعليم.

ويعتبر الاتجار بالبشر من أكبر المخاطر التي يواجهها الأوكرانيون حتى قبل الحرب، حيث يُعد الأوكرانيون خامس أكثر ضحايا الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوربي.