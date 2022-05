أوميكرون.. متحوران متفرعان وارتفاع الإصابات بـ50% في جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بنسبة تجاوزت 50% خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية المنشورة، وسط موجة جديدة وتفشي متحورين جديدين متفرعين من أوميكرون.

ورصد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا نحو 9 آلاف و757 إصابة جديدة بالفيروس يوم الخميس، وهي زيادة بنحو 50% مقارنة بيوم الأربعاء الذي سجلت خلاله 6 آلاف و170 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية 25.9% وهي أعلى نسبة مسجلة منذ شهور، كما توفي 7 أشخاص جراء فيروس كورونا في اليومين الماضين.

#COVID19 UPDATE: 37,618 tests were conducted in the last 24hrs, with 9,757 new cases, which represents a 25.9% positivity rate. Today @HealthZA reports 64 deaths; of which 7 occurred in the past 24–48 hrs. Total fatalities are 100,471 to date: https://t.co/1cExD4h5bZ pic.twitter.com/haOSRPCHNA — NICD (@nicd_sa) May 5, 2022

وكان مركز الابتكار والاستجابة للأوبئة قد حذر في نهاية أبريل/ نيسان المنصرم من موجة وبائية جديدة في جنوب أفريقيا -الدولة الأكثر تضررا في القارة من الفيروس- وفق الأرقام الرسمية.

وطعّمت جنوب أفريقيا -التي يناهز عدد سكانها 60 مليون نسمة نحو 45% من السكان البالغين بشكل كامل، وأحصت أكثر من 3.8 ملايين إصابة ونحو 100 ألف و350 حالة وفاة.

وفي مطلع مارس/ آذار، مرت 48 ساعة بدون تسجيل أي وفاة مرتبطة بكوفيد للمرة الأولى منذ عام 2020، وأعلن رئيس البلاد بداية أبريل/ نيسان رفع كلّ القيود القانونية المرتبطة بالوباء.

In a Nature Portfolio Bioengineering Community post, the authors discuss the development of a biosensor assay to detect COVID-19 neutralizing antibodies. #BehindThePaper https://t.co/1YH0ovcHQn — Nature Portfolio (@NaturePortfolio) May 5, 2022

لكن السلطات عادت وأكدت يوم أمس الخميس إلزام الأطفال بوضع الكمامات في المدارس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الموجة الوبائية الجديدة في جنوب أفريقيا سببها متحوران جديدان متفرعان من أوميكرون لم تحدد حتى الآن مدى شدتهما.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم يوم الأربعاء، إن العلماء في جنوب أفريقيا الذين رصدوا أوميكرون أواخر العام الماضي أبلغوا أن متحورين فرعيين آخرين من أوميكرون هما سبب ارتفاع عدد الإصابات هناك.

أغلقت العاصمة الصينية #بيجين أماكن عامة وزادت الفحوص في أماكن أخرى، مع شروع معظم سكان المدينة البالغ عددهم 22 مليونا في إجراء المزيد من الاختبارات لتجنب إغلاق شبيه بالذي شهدته #شنغهاي.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/5lLstmkMc0#مع_الحكيم pic.twitter.com/6hmFCBlZkS — مع الحكيم (@m3alhakim) April 28, 2022

لا يقل حدة عن المتحورات الأخرى

وفي الشأن نفسه أفادت نسخة أولية من دراسة أمريكية كبيرة أن حدة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا لا تختلف في واقع الأمر عن المتحورات السابقة.

وتتعارض هذه الدراسة مع افتراضات في دراسات أخرى تشير إلى أن المتحور الجديد الذي رصد في دول عديدة، أقدر على الانتشار لكنه أقل حدة.

وقال الخبراء إن النتائج التي قدرت حدة أوميكرون بعد مراعاة تأثير اللقاحات، يجب أن تعزز أهمية التطعيمات والجرعات المعززة.

BA.4 and BA.5 are two newly-designated Omicron lineages. Could the emergence of BA.4/BA.5 lineages result in an increase in #COVID19 cases in South Africa? Here's what we know about these lineages https://t.co/YHUTYHGbPp — NICD (@nicd_sa) May 5, 2022

وساعدت اللقاحات على جعل معدلات الخضوع للعلاج بالمستشفيات والوفيات منخفضة نسبيا مع زيادة الإصابات بأوميكرون، مقارنة بالمتحورات السابقة.

ونُشرت الدراسة في دورية (ريسيرش سكوير) في الثاني من مايو/ أيار الجاري، وتخضع للمراجعة في دورية (نيتشر بورتفوليو).

وامتنع معدو الدراسة وهم من مستشفى ماساتشوستس العام وجامعة مينيرفا وكلية الطب بجامعة هارفارد عن التعقيب قبل اكتمال المراجعة.

وقال الباحثون في تقريرهم “وجدنا أن احتمالات دخول المستشفى والوفيات متطابقة تقريبا” بين حقبة أوميكرون وأوقات أخرى في العامين الماضيين كانت فيها متغيرات أخرى هي السائدة.