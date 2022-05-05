الأخبار

مدير المسجد الأقصى للجزيرة مباشر: نستعد لمواجهة المتطرفين وندعو الشعب الفلسطيني للنفير (فيديو)

4/5/2022

قال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني إن الوضع العام بالمسجد يشهد حالة غير مسبوقة من التصعيد جراء دعوات المستوطنين المتطرفين لاقتحام باحاته رغم تحذيرات القوى الفلسطينية.

وأضاف الكسواني خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن جميع الاقتحامات التي ينفذها المتطرفون يسعون من خلالها لإنشاء وضع جديد بالقدس الشريف في حين أن الوضع القائم هو المعتمد منذ سنة 2000 قبل الاقتحام الأول الذي نفذه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون.

ودعت منظمة “الهيكل” الإسرائيلية المتطرفة المستوطنين إلى اقتحام باحات الأقصى الخميس، للاحتفال بما يسمى “يوم الاستقلال 74” لإسرائيل.

وقالت المنظمة الإسرائيلية في تغريدة عبر تويتر إن دعوتها تأتي بعد إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن مرشديها سيكونون بانتظار المستوطنين لمرافقتهم عند الاقتحام.

وأوضح الكسواني أن الاحتلال يريد فرض وضع جديد وقد عمل على ذلك منذ الأيام العشر الأخيرة من رمضان والتي شهدت تسجيل 360 إصابة وسط  المرابطين الفلسطينيين.

واعتبر الكسواني أن مسيرة جماعة الهيكل تريد فرض سياسة الأمر الواقع من خلال رفع الأعلام والصلاة الصامتة والنفخ في البوق، وكلها تعاليم تلمودية تريد من ورائها هذه الجماعة التأكيد على  أحقيتها في القدس والحفر تحته بحثا عما يثبت تلمودية هذه البقاع المقدسة.

وكشف الكسواني أن اعتقال نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات وإلزام محافظ القدس بالإقامة الجبرية في بيته ومنع قياديات من دخول القدس يؤكد أن إسرائيل ماضية في تصعيدها وأن المواجهة قائمة.

وخلص مدير القدس إلى أن جميع الفلسطينيين مدعوون للاستجابة للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى، محذرا من معركة القدس مع الاحتلال ستأخذ شكلا مختلفا إذا سُمح للجماعات الاستيطانية باقتحام المسجد.

وكان بيان لفصائل المقاومة الفلسطينية قد أكد على أن العدوان على الأقصى يستوجب على الجميع التأهبَ لمعركة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي داعيا الجميع إلى  شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه.

وحمَّل بيان الفصائل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات مؤكدة أنها لن تتراجع عن الدفاع عن الأرض والمقدسات مهما بلغت التضحيات.

المصدر : الجزيرة مباشر