مدير المسجد الأقصى للجزيرة مباشر: نستعد لمواجهة المتطرفين وندعو الشعب الفلسطيني للنفير (فيديو)

قال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني إن الوضع العام بالمسجد يشهد حالة غير مسبوقة من التصعيد جراء دعوات المستوطنين المتطرفين لاقتحام باحاته رغم تحذيرات القوى الفلسطينية.

وأضاف الكسواني خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن جميع الاقتحامات التي ينفذها المتطرفون يسعون من خلالها لإنشاء وضع جديد بالقدس الشريف في حين أن الوضع القائم هو المعتمد منذ سنة 2000 قبل الاقتحام الأول الذي نفذه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون.

ودعت منظمة “الهيكل” الإسرائيلية المتطرفة المستوطنين إلى اقتحام باحات الأقصى الخميس، للاحتفال بما يسمى “يوم الاستقلال 74” لإسرائيل.

وقالت المنظمة الإسرائيلية في تغريدة عبر تويتر إن دعوتها تأتي بعد إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن مرشديها سيكونون بانتظار المستوطنين لمرافقتهم عند الاقتحام.

الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى: شد الرحال والتواجد بـ #الأقصى هو ما يفشل مخططات الاحتلال pic.twitter.com/nTCYhBfmtE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2022

وأوضح الكسواني أن الاحتلال يريد فرض وضع جديد وقد عمل على ذلك منذ الأيام العشر الأخيرة من رمضان والتي شهدت تسجيل 360 إصابة وسط المرابطين الفلسطينيين.

واعتبر الكسواني أن مسيرة جماعة الهيكل تريد فرض سياسة الأمر الواقع من خلال رفع الأعلام والصلاة الصامتة والنفخ في البوق، وكلها تعاليم تلمودية تريد من ورائها هذه الجماعة التأكيد على أحقيتها في القدس والحفر تحته بحثا عما يثبت تلمودية هذه البقاع المقدسة.

وكشف الكسواني أن اعتقال نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات وإلزام محافظ القدس بالإقامة الجبرية في بيته ومنع قياديات من دخول القدس يؤكد أن إسرائيل ماضية في تصعيدها وأن المواجهة قائمة.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي: قضية القدس لا يمكن التنازل عنها أو التهاون فيها pic.twitter.com/mCUNLZ2hVF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2022

وخلص مدير القدس إلى أن جميع الفلسطينيين مدعوون للاستجابة للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى، محذرا من معركة القدس مع الاحتلال ستأخذ شكلا مختلفا إذا سُمح للجماعات الاستيطانية باقتحام المسجد.

وكان بيان لفصائل المقاومة الفلسطينية قد أكد على أن العدوان على الأقصى يستوجب على الجميع التأهبَ لمعركة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي داعيا الجميع إلى شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه.

وحمَّل بيان الفصائل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات مؤكدة أنها لن تتراجع عن الدفاع عن الأرض والمقدسات مهما بلغت التضحيات.