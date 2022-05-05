لحظات مؤثرة.. لقاء معتقل سوري بوالدته بعد عدة سنوات في السجن (فيديو)

تداول مدونون مقطع فيديو يظهر لحظة لقاء الشاب أحمد فرهود بوالدته في مدينة داعل في ريف درعا بعد اعتقال دام لأربع سنوات في سجن صيدنايا.

كما انتشرت مقاطع كثيرة على مواقع التواصل لتجمع مئات السوريين في منطقة جسر الرئيس بالعاصمة دمشق في انتظار وصول أقربائهم بعدما أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يمنح عفوا عاما.

وينص المرسوم على “العفو العام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل/ نيسان 2022 -عدا التي أفضت إلى موت إنسان- والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب”.

وطلبت وزارة الداخلية السورية من الأهالي الذين يترقبون ذويهم المفرج عنهم عدم الانتظار هناك مؤكدة أنها لم تخصص مكانا لتجمعهم.

عند "جسر الرئيس" وسط #دمشق.. مدنيون في #دمشق يتراكضون خلف سيارة عسكرية يُعتقد أن تحمل معتقلين مفرجا عنهم من سجون نظام الأسد#فيديو pic.twitter.com/DIOrs2yDZF — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) May 4, 2022

وتفاعلا مع مشاهد انتظار الأهالي لذويهم علق الصحفي عبد القادر ضويحي على موقف وزارة الداخلية قائلا “هذه الوزارة تقول للسوريين لا تنتظروا أكثر. أفرجنا عن عدد من المعتقلين وانتهى كل شيء. هذه سوريا التي يبحث الناس فيها عن ذويهم في الشوارع. هذه الصورة الكاملة لحكم بشار الأسد”.

وكتبت آلاء “اليوم أختي كانت تقرأ أسماء المعتقلين وفجأة قرأت اسم مشابه لأبي بين الأسماء فصارت ترجف وتحكي أبي. بعد خمس ثوان تذكرنا أن صورة أبي كانت ضمن صور قيصر وفقدنا الأمل. يارب أنت المنتقم الجبار”.

ودونت مروة فطافطة “الحرية لكل المعتقلين والمختطفين في سجون وزنازين الأسد. الرحمة لأهاليهم وعائلاتهم من عذابات السؤال ووحشية هذا النظام”.

وعلقت الممثلة السورية يارا صبري قائلة “في انتظار الأحبة. بلد ترتجف وأمنيات بالخلاص للجميع. أهالي المعتقلين في الداخل والخارج بين الترقب والأمل. عجز لا يضاهيه عجز، أعانكم الله على هذه اللحظات الصعبة”.

أما الباحث محمد السكري فكتب “بلد كامل معتقل في سجن كبير مكتوب على أبوابه (سوريا الأسد)”.