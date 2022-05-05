لأول مرة.. سفارة إسرائيل تقيم حفل تأبين لقتلى جيشها على أرض عربية (فيديو)

احتفلت سفارة إسرائيل في أبوظبي بالذكرى الرابعة والسبعين لقتلى الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، مما أثار موجة استنكار وغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الفعالية على أرض دولة عربية، وقال سفير دولة الاحتلال لدى الإمارات خلال الحفل إن إسرائيل تعاونت وستواصل التعاون مع الساعين إلى السلام والبناء من أجل عالم أفضل على حد تعبيره.

حظيت إقامة هذا الحفل بالطبع بترحيب إسرائيلي واسع وكتب حساب (إسرائيل بالعربية) “للمرة الأولى في الإمارات تحيي إسرائيل ذكرى شهداء الحروب والإرهاب” على حد وصف الحساب.

للمرة ١ في #الامارات تحيي إسرائيل ذكرى شهداء الحروب والارهاب. قال سفير 🇮🇱 في 🇦🇪: دولة #اسرائيل تعاونت وستواصل التعاون مع من يطمحون الى السلام، الى الهدوء، الى البناء،الى عالم افضل.لذلك، تعاونت 🇮🇱وستواصل التعاون مع🇦🇪، الدولة التي نقشت على رايتها الاهتمام بوجود عالم آمن وعالم جيد". pic.twitter.com/LKvHtlm5Xs — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 4, 2022

وعلى الجانب الآخر تلقت منصات التواصل العربية حفل التأبين في أبوظبي بردود غاضبة، ووصف الفنان راجي النعيزي الحفل بأنه “سقوط أخلاقي مريع في سابقة تاريخية”.

أما الناشط حسان عليان فغرد قائلا “السقوط الإماراتي والارتماء في الحضن الصهيوني وصل إلى حد الاحتفال باستقلال الكيان المؤقت. أي استقلال مع مغتصبي الأرض؟ فلسطين عربية وستبقى”.

مقتطف من احتفال أقامته ما تسمى "سفارة إسرائيل" في أبو ظبي اليوم لإحياء ذكرى جنود جيش العدو الذين قتلوا في الحروب مع الدول العربية والمقاومة الفلسطينية .. pic.twitter.com/N1P3jPzGSW — شبكة فلسطين بين يديك (@palhand1948) May 3, 2022

ودونت الكاتبة لميس عزام “السفارة الإسرائيلية في أبوظبي تحيي ذكرى قتلى معارك إسرائيل وحروبها وهي نفس المعارك والحروب التي خاضها الصهاينة ضد الفلسطينيين والعرب الذين قامت دولتهم على دمائهم. على الأقل احترموا دماء الشهداء من الخليج إن لم تهمكم فلسطين”.

وكتب مصطفى “التطبيع تطبيع حكومات، أما الشعوب فلا علاقة لها بما يفعله حكامها”، ووجه محمد حديثه للإسرائيليين قائلا “هل هذا الاحتفال سيغير نظرة العالم لقتلاكم الإرهابيين”؟