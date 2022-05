إيلون ماسك يلمح إلى فرض رسوم على بعض حسابات تويتر.. ونشطاء يعلقون

ألمح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى إمكانية فرض رسوم على الحسابات الحكومية والتجارية الموثقة عبر منصة تويتر بعدما ظلت منذ تأسيسها عام 2006 خدمة مجانية أمام الجميع.

وكان مجلس إدارة تويتر قد وافق الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، على عرض استحواذ بقيمة 44 مليار دولار تقدّم به إيلون ماسك لامتلاك غالبية أسهم المنصة الخاصة بالتدوينات المصغرة.

وقال ماسك في تغريدة له عبر تويتر “سيكون تويتر دائمًا خدمة مجانية للمستخدمين العاديين، ولكن ربما يكون بتكلفة يسيرة للمستخدمين التجاريين والحكوميين”.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

وأثارت التغريدة جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل بين النشطاء، حيث رأى بعضهم أنها بداية الاتجاه نحو فرض الرسوم على تلك النوعية من الحسابات، وهو أمر جيد للغاية.

I am a nonprofit that operates on 2%. We literally are the only Twitter 501c3. I started on Twitter and I have raised $6+Million on this platform. Are we exempt? We are helping thousands of veterans across the country.

We are eternally grateful you are taking on FREE SPEECH!

— Code of Vets ™ (@codeofvets) May 3, 2022