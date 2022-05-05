إيلون ماسك يلمح إلى فرض رسوم على بعض حسابات تويتر.. ونشطاء يعلقون

ألمح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى إمكانية فرض رسوم على الحسابات الحكومية والتجارية الموثقة عبر منصة تويتر بعدما ظلت منذ تأسيسها عام 2006 خدمة مجانية أمام الجميع.

وكان مجلس إدارة تويتر قد وافق الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، على عرض استحواذ بقيمة 44 مليار دولار تقدّم به إيلون ماسك لامتلاك غالبية أسهم المنصة الخاصة بالتدوينات المصغرة.

وقال ماسك في تغريدة له عبر تويتر “سيكون تويتر دائمًا خدمة مجانية للمستخدمين العاديين، ولكن ربما يكون بتكلفة يسيرة للمستخدمين التجاريين والحكوميين”.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

وأثارت التغريدة جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل بين النشطاء، حيث رأى بعضهم أنها بداية الاتجاه نحو فرض الرسوم على تلك النوعية من الحسابات، وهو أمر جيد للغاية.

I am a nonprofit that operates on 2%. We literally are the only Twitter 501c3. I started on Twitter and I have raised $6+Million on this platform. Are we exempt? We are helping thousands of veterans across the country. We are eternally grateful you are taking on FREE SPEECH! — Code of Vets ™ (@codeofvets) May 3, 2022

This is a good idea, especially if it applies to politicians and political parties. For agencies such as law enforcement, public health, emergency services, etc, #Twitter should remain free. #ElonMusk https://t.co/1WzDlbDIaz — Broomes 🇨🇦🇧🇧 (@JLBroomes) May 4, 2022

بينما رأى آخرون أن تلك الخطوة يمكن أن تتسبب في ترك عدد من مستخدمي هذه الحسابات للمنصة، مشيرين إلى إمكانية التأثير في حرية الرأي السياسي بها.

وقال الكوميديان الكندي ريكي بيرفيك في تغريدة له “هذا كل ما في الأمر، وهكذا تبرم الصفقات. لم أعد مستخدمًا تويتر. لقد كنت مستخدمًا منذ عام 2008 ولم أشعر بالاشمئزاز مثلما أشعر به الآن”.

That’s it, that seals the deal. I’m no longer a Twitter user. I’ve been a user since 2008 and have never been more disgusted. I officially will be deactivating my account. I’m going to MySpace where they know how to run a platform. — Ricky Berwick (@rickyberwick) May 3, 2022

وأضاف قائلًا “سوف أقوم بإلغاء تفعيل حسابي رسميًا. أنا ذاهب إلى موقع ماي سبيس”.

وعلّق المستثمر فون تومسون، في تغريدة أخرى “إيلون ذكي ويعرف أين يحصل على الأموال؟ بنى شركاته جميعها على فرض رسوم على الحكومة مقابل الخدمات. وهذا ما نجده في شركة تسلا، سبيس إكس”.

Elon is smart and knows where the money is. All of his companies have been built on charging the govt for services: Tesla (green credits & RnD), SpaceX, Boring, etc https://t.co/yDD1u6CtVf pic.twitter.com/jLow2G0dIc — Lord Vaughn Thompson 💎 (@vaughnthompson) May 4, 2022

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد أكدت خبر فرض إيلون ماسك “رسومًا طفيفة” على الشركات والحكومات المستخدمة للمنصة.

ونقلت الصحيفة عن ماسك قوله إنه ينوي جعل المنصة شركة عامة خلال 3 سنوات، وذلك بعد إبلاغ المستثمرين المساهمين بأنه يخطط لطرح أولي لعدد من أسهم المنصة في الأسواق العالمية.

وتزامنت هذه التصريحات مع وعود قدّمها ماسك عقب استحواذه على المنصة بأنه يسعى لجعل المنصة شاملة وأكثر جاذبية لأكبر عدد من المستخدمين. مؤكدًا أنه سيتصدى للمحتالين والروبوتات والتخلص منهم، لتحسين خدمة المنصة وتفاعلها الكامل والإيجابي مع المستخدمين.