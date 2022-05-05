أفغانستان.. مصرع عشرات الأشخاص وأضرار كبيرة بالممتلكات جراء فيضانات (فيديو)

توفي 22 شخصاً وأصيب أكثر من 40 في فيضانات ضربت 11 مقاطعة في أفغانستان خلال الأيام الثلاثة الماضية، ودُمرت مئات المنازل وتضررت المحاصيل في البلد الذي يواجه أزمة إنسانية طاحنة.

وقالت وسائل إعلام أفغانية إن الفيضانات تسببت أيضا في فقدات المئات من الماشية، بحسب ما نقلته عن وزارة الدولة لإدارة الكوارث التابعة لحكومة طالبان.

وبثّت حسابات أفغانية ووسائل إعلام عبر منصات التواصل لقطات للفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة في أفغانستان.

دبغلان په پلخمری،دهنه غوري کی دسیلابونو راوتلوله امله٤تنه مړه تر١٠٠٠کورونوتخریب او

اوتر٩٠٠جریبه کرهنیزی ځمکی له کاره لویدلی دی،سیمی ته نظامي اوملکی مسؤلین له شته امکاناتوسره پروخت رسیدلی دی

خودنوروسیلابونوراوتلوویره زیاته ده

اومرستوته اړتیالیدل کیږی

دبغلان داطلاعاتواوفرهنګ ریاست pic.twitter.com/SynTmf83cU — Mustafa Hashemi مصطفی هاشمي (@mustafaamarati) May 4, 2022

وضربت الفيضانات قندهار وهلمند وهرات وبدخشان وتخار وبروان وقندز وميدان وردك وبغلان وفرياب وجوزجان، أي أكثر من ثلث أقاليم البلاد ملحقة أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وقال مسؤولون أفغان إن الأمطار والفيضانات دمرت 500 منزل وألحقت الضرر بألفين غيرهم وأدت لنفوق نحو 300 رأس من الماشية وإتلاف نحو ثلاثة آلاف فدان من المحاصيل.

وفي وقت سابق حذرت وكالة الأرصاد الجوية الأفغانية في رسالة إخبارية من أن 27 مقاطعة ستشهد أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية وأعاصير وسيول في الأيام المقبلة.

د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې سېلابونو ګڼو هېوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.

د لومړنیو راپورونو له مخې دغه سېلابونه په وردګو، بغلان، پروان، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې راوتلي، چې له کبله یې خلکو ته د ځاني زیانونو سربېره مالي زیانونه هم اړولي دي. pic.twitter.com/uixekDx7Ib — KABUL NEWS (@kabulnewstv) May 4, 2022

وخلال السنوات الماضية، عانت أفغانستان من الجفاف الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأثار انخفاض غلة المحاصيل مخاوف من نقص حاد في الغذاء.

وأدى الطقس السيء إلى تفاقم مشاكل الفقر الناجمة عن عقود من الحرب ثم انخفاض المساعدات الخارجية وتجميد الأصول في الخارج بعد سيطرة طالبان على الحكم وانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أغسطس/ آب من العام الماضي.