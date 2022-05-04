“لن نسلم السوريين للظالمين”.. وزير الداخلية التركي يفتتح مدينة سكنية للنازحين شمالي إدلب (فيديو)

تفقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مخيمات النازحين السوريين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وخلال الزيارة افتتح الوزير التركي مدينة سكنية للنازحين في مخيم الكمونة بمنطقة باتبو شمالي إدلب، بصحبة وفد تابع لمنظمة هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يفتتح مدينة سكنية للنازحين السوريين في مخيم الكمونة بمنطقة باتبو شمالي #إدلب#تركيا #سوريا pic.twitter.com/mrwc6R7g8d — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2022

وخلال افتتاح المدينة السكنية قال صويلو “فليشهد الله على كلامنا، نحن لن نسلم السوريين للظالمين”.

وأظهر مقطع فيديو صويلو وهو يتفقد أحوال السوريين في بيوتهم الجديدة، وكذلك مشاركته في مبارة لكرة القدم مع أحد أطفال المخيم.

لفتة إنسانية.. وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يلعب كرة القدم مع طفل سوري في إدلب#سوريا #تركيا@suleymansoylu pic.twitter.com/Z3rvDN87aQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2022

وكان صويلو قام بزيارات متكررة لتفقد أوضاع النازحين في إدلب التي تشهد عواصف ثلجية ومطرية في فصل الشتاء.

وأكد أنه يجب منح الأطفال والمُسنين والنساء السوريين بيوتا سكنية أسمنتية مجهزة بشكلٍ جيد، أفضل من أن يكونوا في العراء وتحت الأمطار”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن بلاده التي تستضيف أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري على أراضيها تحضّر لعودة مليون منهم طوعيًّا إلى مناطق آمنة من وطنهم.

وقال أردوغان في رسالة مصورة بُثَّت أمام مئات السوريين خلال حفل تسليم مفاتيح آلاف المنازل المخصصة للاجئين عائدين إلى شمال غربي سوريا “كانت المنازل الإسمنتية خطوة. نحن الآن نعد مشروعا جديدا سيسمح بعودة طوعية لمليون من الإخوة والأخوات السوريين في بلادنا”، بمساعدة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

ولفت أردوغان إلى أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها العسكرية في سوريا عام 2016.