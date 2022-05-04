الحرب على أوكرانيا.. تدمير رتل عسكري روسي في خاركيف ودمار بمصنع آزوفستال في ماريوبول (فيديو)

كشفت صور جوية متداولة لمشاهد قوية لتدمير رتل عسكري روسي في مدينة خاركيف الأوكرانية.

وتضمنت الصور المتداولة مجموعة من العربات التابعة للجيش الروسي وهي تتعرض لقصف مكثف تحولت معه إلى مشهد من الدخان الأسود.

وتعد خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وتقع على الحدود مع روسيا.

وطوال أيام الحرب تعرضت المدينة لأعنف المعارك منذ أن توغلت القوات والدبابات والطائرات الحربية الروسية عبر الحدود.

ووفق صحيفة (واشنطن بوست)، تعد خاركيف موقعا مركزيا في الحرب من أجل مستقبل أوكرانيا.

ومن غير المرجح أن تتخلى موسكو عن هجومها عليها لأنها “أصبحت نقطة مركزية لتقدم روسيا للسيطرة على المنطقة الشرقية في أوكرانيا”.

وكشفت صور أخرى متداولة لقصف مدفعي أوكراني على مدينة دونيتسك عن انفجارات خلفت حرائق في مستودعات للنفط .

وخلفت الصور المتداولة ردود فعل متباينة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط هلع سكان المدنية الذين قرر كثير منهم الهروب إلى أماكن بعيدة عن الانفجار.

وتناقل رواد مواقع التواصل صورا لمشاهد الدمار الذي لحق بمصنع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول.

وكشفت الصور المتداولة مواقع مختلفة للمصنع بعد إجلاء آلاف المدنين والعسكريين الأوكرانيين الذين ظلوا لأكثر من شهر متحصنين فيه بانتظار السماح لهم بالخروج.

مشاهد من الدمار الذي لحق بمصنع أوزفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/UmHC83vRqW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2022

ووفق السلطات الاوكرانية، فقد بُني مصنع آزوفستال ليكون حصنا وتقع أجزاء منه تحت الأرض، ويضم أقبية وسراديب عدة، وظل يستخدم مكانا استراتيجيا للحماية والإخلاء في حالات الطوارئ.