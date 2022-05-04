اتهمها بالكذب.. باشاغا ينفي صحة مقال منسوب له في التايمز

نفى فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان الليبي صحة ما جاء في مقال نسبته صحيفة (التايمز) البريطانية له حول موقف بلاده من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال فتحي باشاغا في تغريدة عبر تويتر “فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة”.

فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية ، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة و المحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 4, 2022

ومن أهم مضامين مقال الرأي المنسوب لباشاغا، والذي جاء تحت عنوان “ليبيا تعلن وقوفها إلى جانب بريطانيا ضد الاعتداءات الروسية”، أن أوكرانيا توجد اليوم في الموقع ذاته الذي كانت فيه ليبيا سابقا، وأن الشعبين الأوكراني والليبي واجها بشراسة الغزو الخارجي.

وتناول المقال معاناة ليبيا منذ 2014 مع دخول الآلاف من مرتزقة شركة (فاغنر) الروسية، الذين كان لهم دور محوري في استمرار الحرب في ليبيا.

وحسب المقال -الذي نفى باشاغا كتابته- فقد طالب قادة بريطانيا بمساعدة ليبيا في إخراج مجموعة (فاغنر) من ليبيا، وأوضح حاجة ليبيا لدعم بريطانيا في مواجهة التدخل الروسي “مثلما هي حاجة أوكرانيا اليوم”.

وقال “تواجه بلادي اليوم واحدة من أصعب المعارك، فبينما تقاتل القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، فإننا في ليبيا نخوض المعركة نفسها”.

يذكر أن باشاغا قائد عسكري وسياسي ليبي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى مارس/آذار 2021، وشغل في الوقت نفسه عضوية المجلس الرئاسي في طرابلس.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، كلف البرلمان الليبي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة.