الحكومة المصرية تحظر تداول القمح المحلي حتى أغسطس وتحذّر من الاحتفاظ به داخل المنازل

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس المحافظين منع تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، وحذّر الفلاحين من الاحتفاظ به داخل منازلهم.

وشدد مدبولي في بيان على أن الحكومة ستتعامل “بكل حزم” مع ملف توريد القمح.

وقال “سيتم التعامل بكل حسم مع احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية”.

وأضاف “أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس، وسيتم مصادرة القمح الذي يتم توريده خارج الإطار الرسمي”.

وترأس مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

عاجل | رئيس الوزراء المصري:

•سيتم التعامل بكل حسم مع احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية

•أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس وسيتم مصادرة القمح الذي يتم توريده خارج المنظومة الرسمية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 31, 2022

وأشار مدبولي إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء المصري على ضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف على المشكلات اللوجستية، لافتا إلى أن “كل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته”.

ووجّه مدبولي المحافظين إلى التواصل المباشر معه بشأن تطورات توريد القمح دون وسيط لحل أي مشاكل قد تطرأ على هذا الملف.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء التي يتابع تقاريرها بصورة دورية.

كما تناول الاجتماع ملف ارتفاع الأسعار وطرق ضبط الأسواق، مشددا على “ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف لمنع كافة أشكال استغلال التجار للأزمة”.

يُذكر أن مصر تحصل على معظم إمداداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتسببت الحرب بين البلدين في ارتفاع تكاليف واردات مصر من القمح.

ويستلزم برنامج الدعم الغذائي في مصر توافر نحو 9 ملايين طن من القمح سنويا.

واستوردت الحكومة المصرية 4.7 ملايين طن العام الماضي، معظمها من روسيا وأوكرانيا، واشترت نحو 1.9 مليون طن من الخارج للشحن في عام 2022.