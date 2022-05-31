جريمة مروعة في مصر.. امرأة تذبح أطفالها الثلاثة وتترك رسالة لزوجها وتحاول الانتحار

شهدت قرية منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية شمال شرقي دلتا مصر جريمة مروعة بعد أن أقدمت امرأة على الانتحار بعد ذبح أطفالها الثلاثة، وتركت رسالة مؤثرة لزوجها أبلغته فيها أنها “نقلت أولاده إلى الجنة”.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا عن محاولة انتحار امرأة أمام جرار زراعي وتعرّضها لإصابات بالغة، بينما عثرت الجدة على جثث الأطفال الثلاثة وأبلغت الشرطة عن الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المرأة تُدعى حنان (30 عاما) حاصلة على بكالوريوس تربية قسم لغة عربية، متزوجة من محمد (33 عاما) يعمل في السعودية.

وأشارت التحريات إلى أن المرأة كانت تمر بحالة نفسية سيئة على إثر خلافات عائلية مع زوجها، مما دفعها إلى ذبح أطفالها الثلاثة، أحمد (10 سنوات) وأنس (5 سنوات) وسمية (3 أشهر) بسكين حاد، ثم محاولة الانتحار.

وأوضح تقرير الطب الشرعي المبدئي أن المرأة المصابة في حالة خطرة حيث تبين إصابتها بجروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد، وذلك بعد أن ألقت بنفسها أمام جرار زراعي على كوبري (جسر) القرية.

جريمة مدوية تهز الشارع المصري

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أم مصرية تذبح أطفالها الثلاثة وتترك رسالة لزوجها المغترب" انها ارسلتهم للجنة"،

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ثم حاولت الانتحار برمي نفسها أمام جرار زراعي، مما أدى لإصابتها بإصابات بالغة.

"صحيفة الأهرام" pic.twitter.com/h7kh6Po3zi — Mujahd Alameery (@mujahd_alameery) May 31, 2022

ونقلت وسائل إعلام مصرية نص الرسالة التي تركتها الأم لزوجها، وجاء فيها “أنا يا محمد أرسلت ولادك للجنة، أنت كمان ستذهب معهم إلى الجنة، لأنك مقصرتش (لم تقصر) معانا في أي حاجة، أنا اللى قصرت معاهم وبالذات أحمد، فكان لازم أودّيه الجنة”.

وتابعت “ذنب أحمد في رقبتي، لا علمته الكلام ولا الحياة ولا التعليم، وإخواته معه فى الجنة، اصبر واحتسبهم عند الله، ويا بختك بالجنة. أما أنا فادعيلى علشان كنت بتعذب فى الدنيا ومش قادرة أعيش، سامحنى، ربنا يكرمك باللى تستاهلك ويعوض عليك بولاد أحسن من ولادي”.

من جانبه، نعى الوالد خلال صلاة الجنازة أطفاله الثلاثة بكلمات مؤثرة تنمّ عن صبر واحتساب، طالبا لهم الرحمة والمغفرة من الله ولوالدتهم الشفاء العاجل.

وقال “اللهم ارحم أولادي أحمد وأنس وسمية، فلا يجزعن أحد بمصابهم، فإنا راضون بقضاء الله وقدره، وندعوه أن يرضى هو عنا”.

وتابع “االلهم اشفِ أمهم وعافها، واجعل ما بها من بلاء في ميزان حسناتها، فوالله ما علمت عليها إلا خيرا، ولكن قدّر الله وما شاء فعل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.

🔴#مصر …والد اطفال #الدقهلية الثلاثة

وكلمة مؤثرة …

ما علمت أحدًا أحرص على أولاده منها على أولادها".. دعاء ورسالة مؤثرة من والد الأطفال الـ3 ضحايا الأم أثناء تشييع جنازتهم بالدقهلية……

لا اله الا الله……ولا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/BwXaNGIkmr — Abumysara Elsharif (@AbumysaraElsha3) May 31, 2022

وسيطرت الصدمة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الحادث بشكل واسع، وعبّروا عن تعاطفهم مع الأب وما تعرّض له الأطفال، وتساءلوا عن دافع الأم لارتكاب مثل هذه الجريمة.

ورجّح الصحفي المصري محمود حسن أن يكون الاكتئاب الحاد وراء ما أقدمت عليه المرأة.

وقال إن الاكتئاب “مرض ضخم وواسع الانتشار” مشيرا إلى أن الدراسات أوضحت أن “17 مليون أمريكي يعانون من الاكتئاب سنويا، بينما حصل ربع البريطانيين ولو مرة واحدة في حياتهم على علاج للاكتئاب”.

ولفت إلى أن النساء “أكثر عرضة للاكتئاب” من الرجال.

وتابع “ما عرفش كتير عن ظروف الست دي أكتر من اللى قريته، ومش دكتور نفسي لكن متابع الحادث، وولّدت لديّ انطباع شخصي (قد يكون غير حقيقي) إن دي حالة اكتئاب حادة.. وده اللى تحديدا محتاج أتكلم عنه مش الحادث في حد ذاته”.

وفي السياق، كتب حساب لشخص يُدعى خالد محيي “لا توجد أم في كامل قواها العقلية تذبح أطفالها لا بدّ في الأمر سر آخر”.

وتساءل حساب لفتاة تُدعى راندا صابر عن دافع الأم لارتكاب الجريمة، لا سيما وأنها زوجة متعلمة وتعيش في وضع مادي جيد نسبيا، واعترفت بكافة التفاصيل خلال رسالتها.

مافيش أم وتكون في كامل قواها العقليه تذبح أطفالها لابدّ في الأمر سر آخر — Khaled Mohey (@KhaledM090) May 31, 2022

يُذكر أن النيابة العامة المصرية أمرت باستكمال التحقيقات، وذلك بعد التعرف على حالة الأم الصحية ومحاولة استجوابها في حال سماح الأطباء بذلك.