تقارير غربية تتحدث عن مرض بوتين بالسرطان ووزير خارجيته ينفي

تحدثت تقارير صحفية غربية عن إصابة الرئيس فلاديمير بوتين بالسرطان وتفاقم حالته الصحية، مما دعا وزير خارجيته سيرغي لافرورف إلى نفي ذلك في مقابلة تلفزيونية.

وذكرت صحيفة الإندبندت البريطانية أن فلاديمير بوتين “مُنح ثلاث سنوات للعيش” وأنه “على وشك فقد بصره” نقلا عن أحد الضباط الروس.

ووفقا لجاسوس روسي فإن أطراف بوتين “تهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه”، وذلك بعد لقطات أخيرة للرئيس وهو يمسك الطاولة.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن الرئيس البالغ من العمر 69 عامًا مصاب بالسرطان وأن صحته تتدهور بسرعة، وادعى أحد ضباط قوات الأمن الفدرالي الروسي أن بوتين “ليس لديه أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات للبقاء على قيد الحياة” ، مضيفًا أن الرئيس الروسي يعاني من “إصابة حادة بمرض السرطان”.

وقال الضابط الروسي لصحيفة (صنداي ميرور) “قيل لنا إنه يعاني من الصداع وعندما يظهر على شاشة التلفزيون، فإنه يحتاج إلى أن يُكتَب له كل ما سيقوله على الورق بأحرف كبيرة ليستطيع قراءته”.

وأضاف “تكون الحروف كبيرة جدًّا بحيث لا تحتوي كل صفحة إلا على بضع جمل. بصره يزداد سوءا بشكل خطير. وأطرافه تهتز بشكل لا تمكن السيطرة عليه”.

نفي روسي

من جانبه نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض، وذلك في مقابلة مع (فرنش تي في).

ويبدو أن الشائعات حول صحة بوتين بدأت بخبر على قناة التلغرام الروسية ذات الشعبية الكبيرة المعروفة باسم (General SVR).

وزعم الخبر أن أطباء بوتين حذروه من إجراء جراحة قد تعطله “فترة قصيرة”، وأنه خلال هذه الفترة سوف يسلّم مقاليد السلطة إلى أحد مساعديه.

وقبل أسبوعين ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن بوتين مصاب بسرطان الدم وأنه خضع لعملية جراحية في ظهره مرتبطة بهذا المرض قبل وقت قصير من إصداره الأمر بغزو أوكرانيا.