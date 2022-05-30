تايمز أوف إسرائيل: تكثيف التجارة الثنائية بين مصر وإسرائيل بمقدار 700 مليون دولار

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أمس الأحد أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتأملان وصول حجم التجارة الثنائية السنوية إلى 700 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الخطة الجديدة المقترحة تتضمن تعاون البلدين على تطوير معبر (نيتسانا) ليكون مركزا لوجستيا إقليميا ومنطقة عمل مشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث والتطوير ومشاريع مشتركة في مجال الطاقة الخضراء وزيادة عدد الرحلات المباشرة.

كما تتضمن الخطة أيضًا زيادة واردات إسرائيل من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر وتصدير الحلول والتقنيات الزراعية إليها.

وتستهدف الدولتان زيادة حجم التجارة السنوية (باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025 ارتفاعا من نحو 300 مليون دولار في 2021، وفقا للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن غالبية الصادرات الإسرائيلية إلى مصر في قطاع المنسوجات، والكيماويات والمطاط والبلاستيك وغيرها من المواد، في حين تستورد إسرائيل المنتجات الزراعية والغذائية من مصر، وكذلك الكيماويات والآلات الكهربائية والمعادن والوقود.

وأضافت أن الخطة الجديدة ستعرض المزيد من الصناعات الإسرائيلية للسوق المصري وستجعل مشاريع التنمية والبنية التحتية في متناول شركات التقنية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي قولها إن مصر وإسرائيل ستعملان معا على تطوير معبر نيتسانا الذي سيعزز العلاقات التجارية مع مصر، ويخلق فرص عمل جيدة في جنوب إسرائيل، مما سيطور من نشاط الشركات الإسرائيلية في السوق المصرية، ويعمل على تخفيض تكلفة المعيشة في إسرائيل عن طريق استيراد المواد الغذائية والإسمنت.

ووقعت إسرائيل ومصر اتفاقية سلام عام 1979، لكن العلاقات كانت فاترة في أغلب الأوقات، وتحافظ الدولتان على علاقات أمنية وثيقة وتتقاسمان المصالح الأمنية في قطاع غزة، وفي سيناء وشرق البحر المتوسط، غير أن الغالبية العظمى من المصريين يرفضون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على حد تعبير الصحيفة.