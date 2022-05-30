إسرائيل تعلن التنقيب عن الغاز في البحر وتتطلع لإرسال إمدادات لأوربا

أعلنت إسرائيل عن نيتها تجديد التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى تطلعها لإرسال إمدادات إلى دول الاتحاد الأوربي.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، اليوم الاثنين، إن وزراتها بصدد إعداد جولة أخرى من العطاءات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر، معربة عن أملها التوقيع على اتفاق مبدئي قريبا.

وأضافت الوزيرة أنه تم تشكيل فريق عمل بين إسرائيل ومصر وأوربا لإعداد ترتيبات التصدير.

وتطمح إسرائيل إلى تسويق الغاز نحو أوربا في الفترة المقبلة، بعد أن اقتصر التسويق الحالي للغاز على مصر والأردن.

ووفقا للوزيرة، فقد وضعت إسرائيل تلبية احتياجاتها الداخلية على رأس أولوياتها، لكن “من الصعب تفويت الفرصة التي سنحت”.

وتابعت “وفقا للخطة، سيتم تدفق الغاز عبر أنابيب من إسرائيل إلى مصر ومن هناك سيتم تدفقه ونقله إلى أوربا، كل هذا الإجراء ممول من قبل المصدرين”.

ويبحث الاتحاد الأوربي عن مصادر بديلة للغاز الروسي، الذي تحاول دول التكتل خفض الاعتماد عليه في تلبية احتياجاتها من الطاقة.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتزود روسيا الاتحاد الأوربي بـ40% من احتياجاته من الغاز.

وكانت شركة غازبروم الروسية قد أعلنت الأحد أنها تواصل إمداداتها من الغاز إلى أوربا عبر أوكرانيا.

وفرض الغرب حزم عقوبات غير مسبوقة على روسيا لإرسالها قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، لكن تلك العقوبات لم تشمل إمدادات النفط والغاز الروسية.

وقلّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا من تأثير العقوبات، قائلًا إن “تصرفات أوروبا الفوضوية” أدت إلى زيادة عائدات روسيا من النفط والغاز.