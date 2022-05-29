مصرع عشرات الأشخاص في البرازيل ونزوح نحو ألف جراء أمطار غزيرة وانزلاقات أرضية (فيديو)

قالت السلطات البرازيلية إن 34 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي على ولاية بيرنامبوكو شمال شرقي البلاد.

وذكر بيان لهيئة الدفاع المدني أنه “منذ الأربعاء وحتى منتصف يوم السبت سُجّلت 34 وفاة في الولاية” جراء الأمطار، كما تسببت الأمطار الغزيرة بنزوح نحو ألف شخص بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

وأبقى المعهد الوطني للأرصاد الجوية “أنميت” على حالة “الإنذار الأحمر” حتى اليوم الأحد في بيرنامبوكو، وهو أعلى مستوى تحذيري من الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

💦 AGORA | O número de mortes deve ser muito alto na Grande Recife em razão da chuva extrema. Meios de imprensa já noticiam 18 vítimas, mas há diversos deslizamentos com soterrados. Entenda a chuva em https://t.co/NIlnrYizB3. pic.twitter.com/87gh496Rqe — MetSul.com (@metsul) May 28, 2022

وأعرب الرئيس جايير بولسونارو في تغريدة عن “حزنه وتضامنه مع ضحايا هذه الكارثة المحزنة”، قائلا إن حكومته ستبذل قصارى جهدها “لتخفيف المعاناة”.

وأضاف أنه يجري نشر فرق من القوات المسلحة ووزارة الدفاع “للمساعدة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات اللازمة للأسر المتضررة”.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مساحات شاسعة غمرتها مياه الفيضانات ضمن نطاق بلديات عدة ومنازل منهارة وانزلاقات أرضية.

ووفقا لخبيرة الأرصاد الجوية استاييل سياس من وكالة (ميتسول) فإن الأمطار الغزيرة التي تضرب بيرنامبوكو وأربع ولايات أخرى في الشمال الشرقي بدرجة أقل حدة ناجمة عن ظاهرة موسمية تسمى “الموجات الشرقية”.

وأوضحت سياس أن هذه الموجات هي مناطق “اضطراب جوي” تنتقل من القارة الأفريقية إلى المنطقة الساحلية الشمالية الشرقية للبرازيل.

وقالت “في مناطق أخرى من المحيط الأطلسي يتسبب عدم الاستقرار نفسه بتشكل الأعاصير، لكنه في شمال شرق البرازيل يتسبب في أمطار غزيرة وحتى عواصف رعدية”.

وبحسب مكتب الحاكم، بلغت بين ليل الجمعة وصباح السبت كميات الأمطار في أنحاء من عاصمة ولاية بيرنامبوكو 236 مليمترا، أي أكثر من 70% من الكميات المتوقع هطولها خلال شهر مايو/ أيار في المدينة.

وحذّرت وكالة المياه والمناخ في بيرنامبوكو من أن الوضع قد يتفاقم لأن هطول الأمطار سيستمر في الولاية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.