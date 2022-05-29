القبض على رجل أهدى نساء مرايا بها كاميرات تجسس

ألقي القبض على رجل في الصين بعدما أهدى زميلته في العمل مرآة خاصة بوضع مساحيق التجميل تحتوي على كاميرا تجسس مخفية بها خاصية البث المباشر، حسب موقع ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

واتُهم الرجل – ولقبه تشانغ من مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين- بتعديل وبيع واستخدام الكاميرات المخفية بشكل غير قانوني، ويعمل تشانغ خبيرا في أجهزة الكاميرات الخفية ويدير متجرًا عبر الإنترنت لبيع أجهزة كاميرا خفية معدلة، وباع ما لا يقل عن 210 جهاز تجسس مماثل حتى الآن.

واكتشف أمر الرجل عندما أرسل مرآة خاصة بمساحيق التجميل هدية إلى زميلته في العمل وتُدعي (لي) رغم علاقتهما السطحية.

وطلب تشانغ من (لي) إبقاء المرآة موصولة بالكهرباء وتشغيلها على مدى 24 ساعة يوميا، مدعيا أن ذلك هدفه منع لوحة الدائرة الكهربائية من الاشتعال. لكن (لي) وجدت أن هذا الادعاء غريب. أما ما أثار قلقها حقا فهو ادعاؤه أن إحدى ميزات المرآة هي استخدامها لوضع المساحيق وهي من دون ملابس، وهو ما أسماه “الجمال العاري”.

فاتصلت (لي) على الفور ببائع المنتج الذي نصحها بالتحقق مما إذا كانت هناك كاميرات داخل المرآة.

وقالت (لي) في رسالة مفتوحة نشرتها عبر الإنترنت “عندما فككت المرآة، وجدت أربع كاميرات ذات ثقوب عالية الدقة وخمس بطاقات ذاكرة سعة 32 غيغا بالداخل”.

أبلغت لي الشرطة المحلية عن اكتشافها على الفور، وقالت “أحد التسجيلات على بطاقة الذاكرة كان يحمل علامة (2019) ، لذلك أدركت أنني ربما لم أكن الضحية الأولى”.

ألقت الشرطة القبض على تشانغ الذي اعترف بتركيب الكاميرات في المرآة، كما كشف عن وجود كاميرات إضافية في منزل صديقته السابقة أيضًا.