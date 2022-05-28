قبل ساعات من زفافه.. مصرع شاب أردني في حادث مأساوي وحزن يعم المنصات (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر وفاة شاب مع قريبه إثر حادث سير، قبل زفافه بساعات في محافظة الكرك جنوبي المملكة.

وتداول مستخدمون وناشطون مقطعًا مصورًا يوثّق لحظات الحادث المروّع الذي أدى إلى مصرع الشابين منذر محمد عسكر السبيله وابن عمه وازن مخلد عسكر السبيله.

وكان الشابان يعدّان إجراءات “حمام العريس” الذي كان مخططًا له، أمس الجمعة، قبل زفاف الشاب منذر إلا أن مركبتهما اصطدمت بشاحنة كانت تقطع الطريق بشكل مفاجئ.

وانتشر خبر وفاة العريس على منصات التواصل في الأردن، وضاعف من ألم المأساة أن الشاب وزّع بطاقات الدعوة لحفل زفافه الذي كان مقررًا اليوم السبت.

وخيّم الحزن على رواد مواقع التواصل الذين تداولوا صورة الشاب وبطاقة دعوة حفل زفافه، مرفقين معهما دعواتهم بالرحمة والمغفرة.

وفاة الصديق الخلوق منذر محمد عسكر السبيله الذي كان من المقرر موعد زفافه يوم غد السبت اثر حادث سير مساء هذا اليوم لا حول ولا قوة الا بالله وعزائي الحار لذويه وانا لله وانا اليه راجعون https://t.co/NP8whCrnQU pic.twitter.com/v2FOhcdU6e — RA'AD ALADWAN رعد العدوان (@RAADMALADWAN2) May 27, 2022

وفاة العريس الشاب منذر محمد عسكر السبيله الذي كان من المقرر زفافه اليوم اثر حادث سير مروع توفي فيه أيضا ابن شقيقه. لا حول ولا قوة الا بالله …انا لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/AWFR3DFdBp — Mohammad Alhadeed🇯🇴🖤 (@Mohamma66239618) May 28, 2022

وفاة الرقيب منذر محمد عسكر السبيله – من مرتب شرطة الكرك والذي كان من المقرر موعد زفافه يوم غد السبت اثر حادث سير مساء يوم الجمعة

يارب لطفك ورحمتك

لا حول ولا قوة الا بالله

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجبر على قلب والديه ويلهم أهله وذويه حسن الصبر والسلوان pic.twitter.com/PDz5WmB9YD — Nahid al maaitah (@Nahid_m3) May 27, 2022

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديق الدراسه منذر محمد السبيلة بني صخر إثر حادث سير مؤسف،

نسأل الله له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم، ولأهلهِ وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليهِ راجعون. pic.twitter.com/K1i2Qctm2i — ايمن العجارمه (@aymanalmarie) May 27, 2022

إنا لله وانا إليه راجعون

رحمه الله عليك يا عريس في يوم عرسك تودع الدنيا ومن فيها لاحول ولا قوة الابالله ربي يصبر اهلك ويجعلك من اهل الجنة

اوجعت قلوبنا يا منذر محمد السبيله pic.twitter.com/N25N28COg5 — ياسر أحمد ابو الغنم/ البلقاوي 💙 (@sdqhjar03310402) May 27, 2022

تلقينا خبر وفاة الصديق منذر محمد السبيله قبل مناسبة زواجه بساعات قليلة لا اعتراض على حكم الله اسأل الله العظيم الكريم المعطي الواحد الاحد الفرد الصمد ان يكون عريسا في روضة من رياض الجنة

يا رب انه ضيفك وانت اكرم الاكرمين فاكرمه بكرمك يا ارحم الراحمين

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/UaqzAvN8IG — عاهِد (@vv_3i) May 27, 2022

المأسوف على شبابهم ابناء العمومه وزان مخلد عسكر السبيله

منذر محمد عسكر السبيله (مقرر عرسه غدا) الذي انتقلو الى رحمة الله تعالى وغفرانه مساء هذا اليوم اثر حادث سير مؤسف وإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/BQQe0sQgYD — 𝑶𝑺𝑨𝑴𝑨 𝑨𝑳𝑯𝑨𝑴𝑴𝑨𝑫 (@OSAMA___777) May 27, 2022

في يوم زفافه..

تشييـع جثمـان الرقيـب منـذر محمـد عسكـر السبيلـة، والذي توفي اثر حادث سير مؤسف أمس الجمعة.#خبرني pic.twitter.com/PfqFcV9dZw — خبرني Khaberni (@khaberni) May 28, 2022

" إنا لله وإنا إليه راجعون "

وفاة الشابين المرحومين بإذن الله:

١- وزان مخلد عسكر السبيله

٢- منذر محمد عسكر السبيله، ( موعد عرسه غدا السبت )، ولا حول ولا قوة إلا بالله

اللهم، أجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها

ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/MmPRof1yKN — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) May 27, 2022

ووفق وسائل إعلام أردنية، قال وجيه العزايزة وزير النقل إن هناك 700 وفاة مباشرة ناتجة عن حوادث السير سنويًا، و350 إلى 400 إصابة غير مباشرة، إلى جانب وجود أكثر من 11 ألف إصابة.

وأشار العزايزة إلى أن التكلفة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى جانب الخسائر البشرية تصل إلى نحو 300 مليون دينار، مطالبًا بإعادة إحياء “أعوان المرور” واستخدام وسائل جديدة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”انحدار” في منظومة القيادة والتعامل مع الطرق والممارسات عليها.