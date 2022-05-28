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قبل ساعات من زفافه.. مصرع شاب أردني في حادث مأساوي وحزن يعم المنصات (فيديو)

الشاب الأردني الراحل منذر محمد عسكر السبيله
الشاب الأردني الراحل منذر محمد عسكر السبيله (مواقع التواصل)
28/5/2022-|آخر تحديث: 28/5/202209:29 PM (مكة المكرمة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر وفاة شاب مع قريبه إثر حادث سير، قبل زفافه بساعات في محافظة الكرك جنوبي المملكة.

وتداول مستخدمون وناشطون مقطعًا مصورًا يوثّق لحظات الحادث المروّع الذي أدى إلى مصرع الشابين منذر محمد عسكر السبيله وابن عمه وازن مخلد عسكر السبيله.

وكان الشابان يعدّان إجراءات “حمام العريس” الذي كان مخططًا له، أمس الجمعة، قبل زفاف الشاب منذر إلا أن مركبتهما اصطدمت بشاحنة كانت تقطع الطريق بشكل مفاجئ.

وانتشر خبر وفاة العريس على منصات التواصل في الأردن، وضاعف من ألم المأساة أن الشاب وزّع بطاقات الدعوة لحفل زفافه الذي كان مقررًا اليوم السبت.

وخيّم الحزن على رواد مواقع التواصل الذين تداولوا صورة الشاب وبطاقة دعوة حفل زفافه، مرفقين معهما دعواتهم بالرحمة والمغفرة.

ووفق وسائل إعلام أردنية، قال وجيه العزايزة وزير النقل إن هناك 700 وفاة مباشرة ناتجة عن حوادث السير سنويًا، و350 إلى 400 إصابة غير مباشرة، إلى جانب وجود أكثر من 11 ألف إصابة.

وأشار العزايزة إلى أن التكلفة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى جانب الخسائر البشرية تصل إلى نحو 300 مليون دينار، مطالبًا بإعادة إحياء “أعوان المرور” واستخدام وسائل جديدة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”انحدار” في منظومة القيادة والتعامل مع الطرق والممارسات عليها.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل