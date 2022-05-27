كان على متنها 3500 شخصا.. اندلاع حريق بسفينة سياحية خلال جولة بجزر البهاماس (فيديو)

اندلع حريق، صباح الخميس، في مدخنة سفينة (كرنفال فريدوم كروز) السياحية أثناء رسوّها في جزيرة تورك الكبرى، بينما كانت في جولة سياحية في المحيط الأطلسي وجزر الباهاماس.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية النيران وهي تشتعل بمدخنة السفينة وتسببت في تآكلها، بينما يقف الركاب على البر يتابعون النهاية “غير السعيدة” لجولتهم السياحية.

وكان على متن سفينة (كرنفال فريدوم) 2504 ركاب وطاقم مكون من 972 شخصًا.

وأكدت شركة (كرنفال كروز لاين) المشغلة للسفينة عدم وقوع أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني “جميع الضيوف وأفراد الطاقم بأمان”، كما أشارت إلى أن جميع خدمات السفينة إلى جانب معدات السلامة “تعمل بكامل طاقتها”.

ولفتت إلى أنه سيتم إرسال سفينة أخرى تابعة للشركة من أجل إعادة الركاب مجددًا إلى ميناء كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وغادرت سفينة (كرنفال فريدوم) التي تعرضت للحادث ميناء كانافيرال، الاثنين الماضي، في رحلة بحرية كان مقررًا لها 5 أيام.

ووفقًا لموقع تعقب السفن (كروز مابر) تم الانتهاء من بناء السفينة في عام 2007، ويبلغ طولها 948 قدمًا، ويمكن أن تستوعب أكثر من 3500 راكب.