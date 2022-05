في ذكرى النكبة.. سفارة إسرائيل في البحرين تحتفل بـ”عيد الاستقلال” لأول مرة (فيديو)

سادت حالة من الغضب والاستنكار على موقع التواصل الاجتماعي إثر إقامة السفارة الإسرائيلية في البحرين حفلًا بمناسبة ذكرى ما يسمى “عيد الاستقلال” الذي يوافق ذكرى النكبة في فلسطين، وسط ترحيب إسرائيلي بهذه الخطوة.

وأقامت السفارة الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الخميس، حفلًا بمناسبة الذكرى الـ74 لما يسمى “عيد الاستقلال” الإسرائيلي للمرة الأولى، بحضور أكثر من 300 ضيف بينهم مسؤولون في الحكومة البحرينية، وعلى رأسهم نائب وزير الخارجية البحرينية عبد الله بن أحمد آل خليفة.

وتخلل الحفل عزف أوركسترا البحرين للنشيد الإسرائيلي “الأمل” وسط أجواء من البهجة ورفع الأعلام الإسرائيلية، إضافة لتقطيع كعكة كبيرة رسم عليها العلم الإسرائيلي.

وكتب مغردون أن ما حدث هو “خيانة” للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفًا صعبة في ظل سياسة الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال، وتحديدًا مع اقتراب موعد مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي ستمر في أحياء القدس المحتلة، لاستفزاز الفلسطينيين.

وغردت الكاتبة لميس عزام بالقول “على مشارف مسيرة الأعلام وذكرى توحيد أورشليم وأجواء مشحونة في القدس، وإصرار صهيوني على تهويدها ولجم صوت الحق، اختارت البحرين أن تقف لجانب القتل والتهويد والتزييف والإجرام”.

وأضافت “احتفلت السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم باستقلال إسرائيل على دماء الفلسطينيين والعرب والمسلمين”.

وكتب الناشط ناصر بن راشد النعيمي “سفارة نظام الفصل العنصري في البحرين تحتفل باغتصاب فلسطين وتشتيت أهلها”.

وأضاف “صحيفة الأيام البحرينية تشير إليه بيوم الاستقلال!!!! الاستقلال من أي استعمار يا ترى؟ كانت فلسطين تحت الاستعمار، ولم تكن هناك إسرائيل. تلك هي الحقيقة”.

وعلّق الكاتب ماجد الزبدة بالقول “في المنامة شارك نظام البحرين الصهاينة فرحتهم بالذكرى الرابعة والسبعين لاحتلال القدس وفلسطين، أي قاع من الخزي والعار وصل إليه النظام البحريني، أليس في القوم رجل رشيد؟”.

بالمقابل رحّبت المؤسسات الدبلوماسية الإسرائيلية والنشطاء بهذه الخطوة التي وصفوها بالتاريخية، فعلّق المدير التنفيذي لمنظمة “نقف معًا”، بالقول “مدهش.. تطبيع السلام في الشرق الأوسط”.

Amazing. Normalize peace in the Middle East. #AbrahamAccords https://t.co/oifbrnDK0F

وكتب المحلل والناشط الإسرائيلي أرسين اوستروفسكي “جميل ما يقع أمامنا.. من منا كان يصدق أن يحدث هذا الأمر قبل عامين.. من كان يصدق؟”.

Just beautiful! Barely two years ago, who would’ve ever thought? #AbrahamAccords 🇮🇱 🇧🇭

cc. @BahrainAmbIsr @BahrainEmbIsr @IsraelinBahrain @AmbassadorNaeh https://t.co/75ERWNtZ3E

