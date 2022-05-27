في ذكرى النكبة.. سفارة إسرائيل في البحرين تحتفل بـ”عيد الاستقلال” لأول مرة (فيديو)

سادت حالة من الغضب والاستنكار على موقع التواصل الاجتماعي إثر إقامة السفارة الإسرائيلية في البحرين حفلًا بمناسبة ذكرى ما يسمى “عيد الاستقلال” الذي يوافق ذكرى النكبة في فلسطين، وسط ترحيب إسرائيلي بهذه الخطوة.

وأقامت السفارة الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الخميس، حفلًا بمناسبة الذكرى الـ74 لما يسمى “عيد الاستقلال” الإسرائيلي للمرة الأولى، بحضور أكثر من 300 ضيف بينهم مسؤولون في الحكومة البحرينية، وعلى رأسهم نائب وزير الخارجية البحرينية عبد الله بن أحمد آل خليفة.

وتخلل الحفل عزف أوركسترا البحرين للنشيد الإسرائيلي “الأمل” وسط أجواء من البهجة ورفع الأعلام الإسرائيلية، إضافة لتقطيع كعكة كبيرة رسم عليها العلم الإسرائيلي.

أوركسترا البحرين تعزف النشيد الوطني لدولة إسرائيل بمناسبة أول حفل استقبال في المنامة تقيمه السفارة الإسرائيلية هناك بمناسبة عيد استقلال الدولة🇮🇱🇧🇭@IsraelinBahrain @AmbassadorNaeh pic.twitter.com/7DeAwSSt7g — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 26, 2022

وكتب مغردون أن ما حدث هو “خيانة” للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفًا صعبة في ظل سياسة الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال، وتحديدًا مع اقتراب موعد مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي ستمر في أحياء القدس المحتلة، لاستفزاز الفلسطينيين.

ماهذا ايها الأخوة الأشقاء في مملكة البحرين ؟

ماهذا أيها الأخوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي؟

ماهذا أيها الأخوة الأشقاء في جامعة الدول العربية ؟

ماهذا ياتاريخ؟

ماهذا ياجغرافيا؟

ماهذه الأيام ياجريدة الأيام؟

استقلال من عن من ؟

هل كانت فلسطين تحتل إسرائيل؟

حسبنا الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/mMyrXiCz1c — فواز العجمي (@fawazsalajmi) May 27, 2022

في الوقت الذي يحدث هذا وأكثر منه بكثير في فلسطين 🛑أقامت سفارة كيان العدو في #المنامة في #البحرين مساء أمس حفلا بمناسبة الذكرى الـ 74 لـ لما يسمى استقلال الكيان، بحضور أكثر من 300 ضيف يمثلون جميع فروع الحكومة والقطاعات الخاصة في البحرين.

لعنة الله على لِحاكم https://t.co/7a9xeHHk8s pic.twitter.com/kgWgeqeoQO — كمال حسن الخطيب (@khk6491) May 27, 2022

وغردت الكاتبة لميس عزام بالقول “على مشارف مسيرة الأعلام وذكرى توحيد أورشليم وأجواء مشحونة في القدس، وإصرار صهيوني على تهويدها ولجم صوت الحق، اختارت البحرين أن تقف لجانب القتل والتهويد والتزييف والإجرام”.

وأضافت “احتفلت السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم باستقلال إسرائيل على دماء الفلسطينيين والعرب والمسلمين”.

على مشارف "مسيرة الأعلام" وذكرى "توحيد أورشليم" وأجواء مشحونة في القدس، وإصرار صهيوني على تهويدها ولجم صوت الحق، اختارت البحرين أن تقف لجانب القتل والتهويد والتزييف والإجرام. احتفلت السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم باستقلال "إسرائيل" على دماء الفلسطينيين والعرب والمسلمين. pic.twitter.com/vcugdBEPkg — Lamees Azzam (@lamessazzam) May 26, 2022

وكتب الناشط ناصر بن راشد النعيمي “سفارة نظام الفصل العنصري في البحرين تحتفل باغتصاب فلسطين وتشتيت أهلها”.

وأضاف “صحيفة الأيام البحرينية تشير إليه بيوم الاستقلال!!!! الاستقلال من أي استعمار يا ترى؟ كانت فلسطين تحت الاستعمار، ولم تكن هناك إسرائيل. تلك هي الحقيقة”.

سفارة نظام الفصل العنصري في #البحرين تحتفل باغتصاب #فلسطين وتشتيت اهلها، صحيفة الأيام البحرينية تشير اليه بيوم الإستقلال!!!! الاستقلال من اي استعمار يا ترى؟كانت فلسطين تحت الاستعمار ، ولم تكن هناك اسرائيل. تلك هي الحقيقة . #جمعة_مباركة pic.twitter.com/dKwX91Xv57 — ناصر بن راشد النعيمي (@AlnuaimiNasser1) May 27, 2022

وعلّق الكاتب ماجد الزبدة بالقول “في المنامة شارك نظام البحرين الصهاينة فرحتهم بالذكرى الرابعة والسبعين لاحتلال القدس وفلسطين، أي قاع من الخزي والعار وصل إليه النظام البحريني، أليس في القوم رجل رشيد؟”.

في #المنامة شارك نظام #البحرين الصهاينة فرحتهم بالذكرى الرابعة والسبعين لاحتلال #القدس و #فلسطين ..

أي قاع من الخزي والعار وصل إليه النظام البحريني!!

أليس في القوم رجل رشيد!!!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/uRJrfkmbLW — ماجد الزبدة – فلسطين (@majed_zebda) May 27, 2022

بالمقابل رحّبت المؤسسات الدبلوماسية الإسرائيلية والنشطاء بهذه الخطوة التي وصفوها بالتاريخية، فعلّق المدير التنفيذي لمنظمة “نقف معًا”، بالقول “مدهش.. تطبيع السلام في الشرق الأوسط”.

لحظات تاريخية في البحرين، تقطيع كعكة بمناسبة أول حفل استقبال في المنامة تقيمه السفارة الإسرائيلية بمناسبة عيد استقلال الدولة🇮🇱🇧🇭 @IsraelinBahrain @AmbassadorNaeh pic.twitter.com/Ve4o4JaBde — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) May 26, 2022

وكتب المحلل والناشط الإسرائيلي أرسين اوستروفسكي “جميل ما يقع أمامنا.. من منا كان يصدق أن يحدث هذا الأمر قبل عامين.. من كان يصدق؟”.

ويحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم ذكرى النكبة الفلسطينية التي توافق 15 مايو/أيار من كل عام.

ويُطلق مصطلح “النكبة” على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على أيدي “عصابات صهيونية مسلحة” عام 1948.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام، الذي شهد تأسيس إسرائيل، هربًا من “مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية”، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، وفق تقرير حكومي فلسطيني.

ووقُعت إسرائيل، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية ترتبط تلك الدول الأربع ومصر والأردن بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.