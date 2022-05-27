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مغامر فرنسي يسجّل رقما قياسيا بمشيه 2200 متر على حبل معلق (فيديو)

المغامر الفرنسي ناثان بولين أثناء تسجيله رقما قياسيا جديدا بمشيه على حبل معلق (مواقع التواصل)
27/5/2022

تمكّن المغامر الفرنسي ناثان بولين من تسجيل رقم قياسي جديد، حسبما أعلن عبر حسابه على فيسبوك.

وكشف بولين أنه تمكّن من المشي على حبل مشدود بين قمتين في جزيرة سان ميشيل، لمسافة امتدت لـ2200 متر.

ونشر بولين عبر صفحته على فيسبوك، صورة له خلال مشيه على الحبل المعلّق، مرفقًا إياه بتعليق جاء فيه “تمكنت من قطع 2,200 متر باتجاه جبل سانت ميشيل. هذا رقم قياسي عالمي جديد في واحد من أكثر المعابر تعقيدًا. يا له من أمر رائع!”.

إلا أن بولين لم يكمل الطريق تمامًا حيث ترجّل قبل أمتار قليلة من نقطة النهاية “لأسباب تتعلق بالسلامة” وفقًا لما قاله مرافقوه.

وأضافت لورا تشانغ المتحدثة باسم بولين، أنه وصل إلى علامة التوقف، وبالتالي حطّم الرقم القياسي.

وأضافت “شكرًا لجميع الأصدقاء الذين عملوا معًا على جعل هذا الحلم ممكنًا”.

وكان بولين قد بدأ بتحطيم رقمه القياسي على ارتفاع حوالي 100 متر في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، واستغرقت تجربته نحو ساعتين على طول الحبل المشدود الذي لا يتجاوز عرضه 2 سنتيمتر.

وحقق بولين رقمًا قياسيًا في العام 2017، عندما عبر مسافة 1662 مترًا على حبل فوق واد شديد الانحدار في جنوب فرنسا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 قطع مسافة قدرها 500 متر على ارتفاع 80 مترًا بين تلال بابلونيا وأوركا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية