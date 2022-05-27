مغامر فرنسي يسجّل رقما قياسيا بمشيه 2200 متر على حبل معلق (فيديو)

تمكّن المغامر الفرنسي ناثان بولين من تسجيل رقم قياسي جديد، حسبما أعلن عبر حسابه على فيسبوك.

وكشف بولين أنه تمكّن من المشي على حبل مشدود بين قمتين في جزيرة سان ميشيل، لمسافة امتدت لـ2200 متر.

ونشر بولين عبر صفحته على فيسبوك، صورة له خلال مشيه على الحبل المعلّق، مرفقًا إياه بتعليق جاء فيه “تمكنت من قطع 2,200 متر باتجاه جبل سانت ميشيل. هذا رقم قياسي عالمي جديد في واحد من أكثر المعابر تعقيدًا. يا له من أمر رائع!”.

"Il y a quelque chose de mystique " : le funambule Nathan Paulin revient sur son exploit au Mont Saint-Michel 🥰 Dès la première tentative, Nathan Paulin avait réussi son pari fou : il a battu le record du monde de la plus longue traversée sur une sangle 💪 pic.twitter.com/2S1x3Zo8n4 — Ouest-France (@OuestFrance) May 27, 2022

إلا أن بولين لم يكمل الطريق تمامًا حيث ترجّل قبل أمتار قليلة من نقطة النهاية “لأسباب تتعلق بالسلامة” وفقًا لما قاله مرافقوه.

وأضافت لورا تشانغ المتحدثة باسم بولين، أنه وصل إلى علامة التوقف، وبالتالي حطّم الرقم القياسي.

وأضافت “شكرًا لجميع الأصدقاء الذين عملوا معًا على جعل هذا الحلم ممكنًا”.

وكان بولين قد بدأ بتحطيم رقمه القياسي على ارتفاع حوالي 100 متر في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، واستغرقت تجربته نحو ساعتين على طول الحبل المشدود الذي لا يتجاوز عرضه 2 سنتيمتر.

Record battu ! Les superbes images de la traversée du funambule Nathan Paulin au Mont-Saint-Michel pic.twitter.com/NzNveLUOXc — BFMTV (@BFMTV) May 25, 2022

وحقق بولين رقمًا قياسيًا في العام 2017، عندما عبر مسافة 1662 مترًا على حبل فوق واد شديد الانحدار في جنوب فرنسا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 قطع مسافة قدرها 500 متر على ارتفاع 80 مترًا بين تلال بابلونيا وأوركا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.