بعد قتلها سائقًا حاول اغتصابها.. النيابة العامة في مصر تخلي سبيل الفتاة الصومالية

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل فتاة صومالية (15 عامًا) على ذمة التحقيق معها في واقعة قتلها سائق مركبة آليّة (توك توك) بعد محاولته الاعتداء عليها جنسيًا تحت تهديد سلاح أبيض، بعدما أكدت تحريات الشرطة صحة روايتها في التحقيقات، بحسب النيابة.

وقالت النيابة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إن الفتاة أبلغت عن الواقعة، التي جرت في 17 مايو/أيار الجاري، وإن تحريات الشرطة والتحقيقات وتقرير مصلحة الطب الشرعي أكدت أن الواقعة جائزة الحدوث وفق رواية الفتاة التي أدلت بها في التحقيقات.

واستطرد البيان “تأسيسًا على ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل الفتاة بضمان محل إقامتها، وجارٍ استكمال التحقيقات”.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل في مصر مع إخلاء سبيل الفتاة الصومالية في واقعة قتلها السائق بسكين بعد محاولته مواقعتها، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة (المجاورة للعاصمة القاهرة).

وساند ناشطون مصريّون الفتاة لدفاعها عن شرفها ونفسها، فيما قدّم آخرون الاعتذار لما تعرّضت له.

وأثنى متابعون على شجاعة الفتاة وقوتها في الدفاع عن نفسها بالرغم من صغر سنّها، مؤكّدين أنّها بـ”100 رجل”.

وطالب نشطاء بحصول الفتاة على الدعم النفسي لتجاوز الموقف الذي مرّت به، معربين عن اعتزازهم بتربيتها وحسن سلوكها ومحافظتها على نفسها.

كل التضامن مع الفتاة الصومالية التي دافعت عن جسدها ونفسها وحياتها وعرضها، على @mayamorsy والمجلس القومي للمرأة التدخل لتوفير الحماية والدعم النفسي والقانوني وعلى @EgyptianPPO سرعة الإفراج عنها باعتبارها ضحية تحتاج لدعم وحماية وليس سجن #اوقفوا_العنف_ضد_اللاجئات pic.twitter.com/mMHvwswMNP — noureldein khalil (@noureldeinkhal1) May 26, 2022

وحضرت الفتاة إلى ديوان قسم الشرطة رفقة محامٍ من مفوضية اللاجئين، وقالت إن “السائق انحرف بها من مقر المفوضية إلى طرق خالية من المارة، وحاول التعدي عليها جنسيًا، مهددًا إياها بمطواة وضعها على رقبتها، لكنها تمكنت من أخذ السلاح منه عنوةً وطعنته بصدره، ولاذت بالفرار”.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الفتاة طعنت السائق دفاعًا عن نفسها، ثم تركته مكانه وفرّت إلى بيتها ولم تعلم أنه فارق الحياة.

النيابة العامة اخلت سبيل الفتاة الصومالية المتهمة بقتل سائق التوكتوك بعد ان اثبتت تحريات المباحث صحة اقولها بالاعتداء عليها ..اعتقد دي من الحالات القليلة في قضايا القتل اللي بيتم اخلاء سيبل المتهم علي ذمة القضية وده بسبب صدق رواية البنت مع التحريات ..مفيش اغلي من الشرف — Mohamad hasanaen (@Mohamad25325809) May 27, 2022

"أحد مظاهر الخير والأصالة فى الشعب المصرى أنه تعاطف مع الفتاة الصومالية التي تعرضت لمحاولة اغتصاب من سائق فقامت بقتله.. في بلاد أخرى كانوا بسهولة وبمنتهى راحة الضمير هيطلعوها هي الغلطانة" – عزيز — سيرچي كوربوڤ (@SergieKorbov) May 26, 2022

اظهرت موجة تعاطف المصريين مع الفتاه الصوماليه التي سلمت نفسها للشرطه بعد ان قتلت من خطفها محاولا اغتصابها اصالة الشعب المصري احمد الله ان العموم لازالو بخير فبرغم الحاله الفاتمه والظروف الصعبه التي يمر بها الجميع الا ان الاخلاق والاصاله لم تتغير — THE KING…MOHAMMED LAMLOUM2 (@rowadforms) May 27, 2022

الفتاة الصوماليه اللي قتلت سواق التوكتوك المصري في بلده دفاع عن شرفها تلقن الدول العربيه درساً أن مغتصب الأرض والعرض لا جزاء لهم سوي القتل مش التطبيع !! — HanaHussien (@HanaHus27644004) May 27, 2022

النيابة العامة المصرية تصرح بالأفراج عن الفتاة الصومالية " في واقعة قتلها سائق مركبة، حاول اغتصابها والتي دافعة عن عرضها وشرفها" بالفعل القضاء والشفافية " العادلة" دائماً ما تكون الطريق نحو النهضة والازدهار@SomaliainEgypt @moiegy https://t.co/HXpYl5v3jo pic.twitter.com/NbCr6NZbTg — Abdirahman Diriye (@A_Diriye_0123) May 27, 2022