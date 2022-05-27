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بعد قتلها سائقًا حاول اغتصابها.. النيابة العامة في مصر تخلي سبيل الفتاة الصومالية

دار القضاء العالي في العاصمة المصرية
دار القضاء العالي في العاصمة المصرية (غيتي)
27/5/2022-|آخر تحديث: 27/5/202209:55 PM (مكة المكرمة)

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل فتاة صومالية (15 عامًا) على ذمة التحقيق معها في واقعة قتلها سائق مركبة آليّة (توك توك) بعد محاولته الاعتداء عليها جنسيًا تحت تهديد سلاح أبيض، بعدما أكدت تحريات الشرطة صحة روايتها في التحقيقات، بحسب النيابة.

وقالت النيابة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إن الفتاة أبلغت عن الواقعة، التي جرت في 17 مايو/أيار الجاري، وإن تحريات الشرطة والتحقيقات وتقرير مصلحة الطب الشرعي أكدت أن الواقعة جائزة الحدوث وفق رواية الفتاة التي أدلت بها في التحقيقات.

 

واستطرد البيان “تأسيسًا على ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل الفتاة بضمان محل إقامتها، وجارٍ استكمال التحقيقات”.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل في مصر مع إخلاء سبيل الفتاة الصومالية في واقعة قتلها السائق بسكين بعد محاولته مواقعتها، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة (المجاورة للعاصمة القاهرة).

وساند ناشطون مصريّون الفتاة لدفاعها عن شرفها ونفسها، فيما قدّم آخرون الاعتذار لما تعرّضت له.

 

وأثنى متابعون على شجاعة الفتاة وقوتها في الدفاع عن نفسها بالرغم من صغر سنّها، مؤكّدين أنّها بـ”100 رجل”.

وطالب نشطاء بحصول الفتاة على الدعم النفسي لتجاوز الموقف الذي مرّت به، معربين عن اعتزازهم بتربيتها وحسن سلوكها ومحافظتها على نفسها.

وحضرت الفتاة إلى ديوان قسم الشرطة رفقة محامٍ من مفوضية اللاجئين، وقالت إن “السائق انحرف بها من مقر المفوضية إلى طرق خالية من المارة، وحاول التعدي عليها جنسيًا، مهددًا إياها بمطواة وضعها على رقبتها، لكنها تمكنت من أخذ السلاح منه عنوةً وطعنته بصدره، ولاذت بالفرار”.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الفتاة طعنت السائق دفاعًا عن نفسها، ثم تركته مكانه وفرّت إلى بيتها ولم تعلم أنه فارق الحياة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية