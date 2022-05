معركة قانونية بين المسلمين والهندوس في الهند حول ملكية مسجد تراثي يعود للقرن السابع

اشتعلت معركة قانونية بين الهندوس والمسلمين في مدينة فاراناسي شمالي الهند حول مسجد “جيانفابي” بعد أن قدّمت مجموعة من الهندوس طلبا للصلاة داخل المسجد، بزعم بنائه فوق أنقاض معبد هندوسي قديم.

وبدأت محكمة محلية في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، الاستماع إلى مزاعم الهندوس حيث أكدوا وجود تماثيل وزخارف هندوسية بالمكان، وهو ادعاء طعنت فيه سلطات المسجد.

New Suit Seeking Right For Hindus to worship Inside #GyanvapiMosque transferred to Varanasi fast track Court to be heard on May 30.

A fresh suit seeking permission to worship the deities (Shiva Linga) has been transferred to the fast track court.https://t.co/pDypSoHddT pic.twitter.com/qHhn7T4Azv

